부산 인프라를 디지털 자산으로…비단-동아대 MOU

항만·물류 등 RWA 기반 디지털화 추진

거래소·대학 공동 연구 디지털금융 확장

산학협력 통해 지역 금융 생태계 구축

김상민 부산디지털자산거래소 대표(왼쪽)와 조용복 동아대 글로벌금융연구소 소장이 25일 부산디지털자산거래소 본사에서 업무협약을 체결하고 있다./사진=비단 제공

김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “연구와 협업을 통해 다양한 디지털자산을 발굴하고 새로운 표준을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.