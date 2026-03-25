부산 인프라를 디지털 자산으로…비단-동아대 MOU
항만·물류 등 RWA 기반 디지털화 추진
거래소·대학 공동 연구 디지털금융 확장
산학협력 통해 지역 금융 생태계 구축
부산의 항만·물류 인프라를 디지털 자산으로 전환하는 산학 협력이 본격화한다. 디지털자산 거래소와 대학이 손잡고 실물자산 기반(RWA) 시장 확대에 나선다는 점에서 주목된다.
부산디지털자산거래소 비단(Bdan)은 25일 동아대학교 글로벌금융연구소와 디지털자산 및 디지털금융 산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 빠르게 성장하는 디지털자산 시장에 대응해 공동 연구 기반을 마련하고 산업과 학계의 협력을 강화하기 위해 추진됐다.
양 기관은 디지털자산 시장과 디지털금융 산업 관련 연구를 비롯해 신규 디지털자산 개발과 평가, 세미나 개최 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 계획이다.
특히 글로벌 실물자산 기반 RWA 시장이 확대되는 가운데 항만·해운·철도·물류 등 부산의 핵심 산업 인프라를 디지털화하는 방안이 주요 과제로 추진된다. 이를 통해 지역 산업을 기반으로 한 새로운 금융 생태계 조성이 가능할 것으로 기대된다.
동아대 글로벌금융연구소는 금융정책 연구와 지역 금융인재 양성을 위해 2015년 설립된 기관이다. 부산디지털자산거래소는 누적 이용자 123만명을 확보한 RWA 거래소 ‘비단’을 운영하고 있다.
김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “연구와 협업을 통해 다양한 디지털자산을 발굴하고 새로운 표준을 만들어 나가겠다”고 밝혔다. 조용복 동아대 글로벌금융연구소장은 “연구 역량과 산업 현장의 경험을 결합해 실질적인 성과를 도출하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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