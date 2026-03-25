울산시, ‘울산시민연금’ 검토 세대별 복지 안전망 구축
울산시가 청년, 여성, 어르신에 이어 ‘가족’을 핵심으로 한 세대별 맞춤형 복지 정책을 공개 했다.
울산시는 25일 시청 프레스센터에서 ‘가족 분야 정책 보고회’를 열었다.
이번 정책은 여가·충전(누리다), 양육·돌봄(돌보다), 일상·공감(살피다)을 축으로 가족 구성원 모두가 안심하고 행복을 누릴 수 있는 환경 조성에 방점을 찍었다.
먼저 가족이 함께 힐링할 수 있는 인프라가 대폭 확충된다. 울산대공원에는 겨울철에도 건강 산책을 할 수 있도록 온풍 시설을 갖춘 ‘맨발온(溫) 산책로’를 조성하고 날씨와 상관없이 체육 활동을 즐길 수 있는 ‘에어돔’도 지역별로 들어선다.
또한 도심 속 야외도서관 ‘소풍’과 어린이 복합 교육·놀이 공간을 마련해 일상 속 문화 향유 기회를 넓힌다.
퇴근 후 지친 시민들을 위해 박물관 명상 체험 등 정신 건강 회복 프로그램도 운영할 계획이다.
돌봄 체계는 더욱 촘촘해진다. 울산시는 광역지자체 최초로 고3 수험생까지 인플루엔자 예방접종을 지원하며, 평일 야간 진료가 가능한 ‘달빛어린이병원’과 심야 공공약국을 확대한다.
이와 함께 350병상 규모의 어린이 특화 울산의료원 설립도 속도를 낸다. 특히 24시간 시립아이돌봄센터 확충과 ‘5자녀 이상 가정 가사서비스’ 지원을 통해 다자녀 가구의 양육 부담을 실질적으로 덜어줄 방침이다.
시민들의 가려운 곳을 긁어주는 생활 밀착형 서비스도 도입된다. 찾아가는 차량 무상 점검 ‘차차차’ 사업과 반려식물병원 운영, 도시청결기동대 가동 등이 대표적이다.
이와함께 은퇴 후 소득 공백기에 대비해 개인형퇴직연금(IRP)과 연계한 ‘울산시민연금’ 도입을 적극 검토한다. 이를 통해 노후 소득 공백을 메우고 지역사회 안전망을 한층 강화한다는 구상이다.
김두겸 울산시장은 “가족의 행복은 울산을 지탱하는 가장 단단한 기둥”이라며 “세대별 맞춤형 정책을 완성함으로써 시민의 일상이 자부심이 되는 ‘행복도시 울산’을 반드시 만들겠다”고 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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