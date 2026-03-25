울산시, ‘울산시민연금’ 검토 세대별 복지 안전망 구축

울산시는 25일 시청 프레스센터에서 ‘가족 분야 정책 보고회’를 열었다.

이번 정책은 여가·충전(누리다), 양육·돌봄(돌보다), 일상·공감(살피다)을 축으로 가족 구성원 모두가 안심하고 행복을 누릴 수 있는 환경 조성에 방점을 찍었다.