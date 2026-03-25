흉기 들고 초인종…전 연인 스토킹 20대 구속영장 신청
경기 남양주시에서 흉기를 소지한 채 전 연인의 집을 찾아간 20대 남성이 스토킹 혐의로 경찰에 붙잡혔다.
남양주남부경찰서는 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 20대 남성 A씨를 검거해 조사 중이라고 25일 밝혔다.
경찰은 A씨에 대해 긴급응급조치와 잠정조치를 신청하는 한편 구속영장도 함께 신청해 관련 절차를 진행하고 있다.
A씨는 지난 23일 오후 8시10분쯤 남양주시 호평동의 한 아파트에서 20대 여성 B씨의 집을 찾아가 흉기를 소지한 채 초인종을 여러 차례 누른 혐의를 받고 있다.
신고를 받고 출동한 경찰은 약 10분 만에 A씨를 현행범으로 체포했다.
조사 결과 A씨는 과거에도 B씨와 관련해 경찰에 신고된 이력이 있었던 것으로 전해졌다.
A씨는 경찰 조사에서 “헤어진 연인이 만나주지 않아 찾아갔다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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