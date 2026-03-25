티눈치료로 7억 타고 6억 더…대법 “그래도 계약은 유효"
티눈 치료를 받으며 약 7억원의 보험금을 타낸 40대를 상대로 두 번의 계약 무효 소송을 낸 보험사가 대법원에서 패소했다. 해당 가입자는 첫 소송 변론 종결 후 추가로 보험금 6억원을 더 챙겼는데, 대법원은 ‘계약은 유효하다’고 본 선행 확정판결의 기판력(구속력)이 미친다고 봤다.
25일 법조계에 따르면 대법원3부(주심 이숙연 대법관)는 A보험사가 피보험자 B씨를 상대로 낸 채무부존재확인 소송에서 원고 승소한 원심판결을 깨고 서울고법에 돌려보냈다.
2016년 7월 A보험사와 보험계약을 맺은 B씨는 그해 9월부터 2023년 3월까지 여러 의료기관에서 티눈 제거 냉동응고술 2575차례를 받고 7억7000만원을 받았다.
이에 A사는 2018년 12월 계약이 무효라며 B씨가 보험금 약 1억3000만원도 반환하라는 첫 소송을 냈다. A사는 냉동응고술이 계약 보통약관에서 정한 수술이 아니어서 보험금을 줄 의무가 없다고 주장했다.
그러나 2019년 12월 1심은 “보험금을 부정 취득할 목적으로 보험계약을 맺었다고 인정하기에 부족하다”며 B씨 손을 들어줬다. 냉동응고술은 특별약관 사항이라며 계약은 유효하다고 봤다. 해당 소송은 대법원까지 이어져 2021년 5월 판결이 확정됐다.
B씨는 사실심(2심) 변론종결일인 2020년 11월부터 2023년 3월까지 냉동응고술 2100차례를 받아 보험금 6억5000만원을 추가 수령했다.
A사는 재차 소송을 걸었다. 보험금을 부정 취득할 목적으로 다수 보험계약을 맺어 무효라고 A사는 주장했다.
두 번째 소송에서 1, 2심은 모두 보험사의 손을 들어줬다. 추가 수령 6억5000만원은 첫 사건 사실심 변론종결 후에 새로 발생한 사유로, 사정 변경이 있어 계약이 무효라고 본 것이다.
그러나 대법원은 확정판결 후 새로운 사실관계가 발생한 것으로 볼 수 없다며 계약이 유효하다고 본 판결 효력이 유지된다고 봤다.
대법원은 “이전 소송 변론종결 후 새로 발생한 사유가 있어 판결과 모순되는 사정 변경이 있는 경우 구속력이 차단된다”면서도 “새로운 사유란 새로운 사실관계를 말하는 것일 뿐 기존 사실관계에 새로운 증거자료가 있다거나 새로운 법적 평가 또는 그와 같은 법적 평가가 담긴 다른 판결이 존재한다는 등의 사정은 포함되지 않는다”고 설명했다.
이어 “이 사건 추가 사실관계는 보험계약 당시 보험금을 부정 취득할 목적으로 체결했는지 여부, 즉 기존 사실관계에 대한 새로운 증거자료에 해당할 뿐 판결과 모순되는 새로운 사실관계가 발생한 경우로 볼 수 없다”며 2심이 기판력 법리를 오해했다고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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