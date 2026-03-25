김동연, 초반 경기도지사 민주당 후보 적합도 1위
더불어민주당 경기도지사 후보가 3인(김동연 지사, 추미애 의원, 한준호 의원)으로 압축되고 난 이후 처음 공개된 후보 적합도 여론조사에서 김동연 지사가 1위를 차지했다.
김 지사는 34%를 획득하며 추미애 의원(24%)을 오차범위 밖으로 밀어내며 기선을 제압한 모양새다.
중부일보가 여론조사기관 엠브레인퍼블릭 의뢰해 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 민주당 경기도지사 후보 적합도를 물은 결과를 24일 발표했다.
발표에 따르면 김 지사는 34%를 기록해 1위에 올랐다.
이어 추미애 의원은(24%), 한준호 의원은(14%) 순이었다.
김 지사와 추 의원의 격차는 10%포인트로, 오차범위(±3.5%포인트) 밖이다.
이번 조사에서 1위를 차지한 김 지사에게 눈에 띄는 것은 중도층과 무당층에서 진가가 드러나며 다른 후보와 비교해 외연 확장 가능성이 훨씬 높다는 점이다.
김 지사는 중도층에서는 32%로, 추미애 의원(22%)보다 10%포인트 앞섰다. 특히 ‘없다·모름·무응답’으로 분류된 무당층에서 김 지사는 30%를 기록해 추 의원(9%)을 크게 따돌렸다.
반면 추 의원은 민주당 지지층과 진보층에서 김 지사보다 우위의 경쟁력을 보였다.
민주당 지지층에서 추 의원은 40%로, 김 지사(34%)보다 6%포인트 앞섰다. 진보층에서도 추 의원은 39%로, 김 지사(34%)보다 5%포인트 많았다.
이에 따라 민주당 경선이 본격화할수록 전체 조사, 특히 중도·무당층에서 우위를 보이는 김 지사와 당내 지지층 과 진보층에서 앞서는 추 의원간 과연 누가 흐름을 잡아갈 지 귀추가 주목된다.
이번 조사는 중부일보가 엠브레인퍼블릭에 의뢰해 23일 오후 1시부터 오후 8시 40분까지 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 실시했다. 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사(CATI) 방식이며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 12.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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