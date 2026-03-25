김동연, 초반 경기도지사 민주당 후보 적합도 1위

중부일보가 여론조사기관 엠브레인퍼블릭 의뢰해 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 민주당 경기도지사 후보 적합도를 물은 결과를 24일 발표했다.

발표에 따르면 김 지사는 34%를 기록해 1위에 올랐다.

이어 추미애 의원은(24%), 한준호 의원은(14%) 순이었다.

김 지사와 추 의원의 격차는 10%포인트로, 오차범위(±3.5%포인트) 밖이다.