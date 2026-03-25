초원·설산·협곡… 승우여행사, ‘카자흐스탄 이지트레킹 4박6일’ 출시
국내외 트레킹 전문 여행사 승우여행사가 광활한 초원과 설산, 고산 호수와 협곡이 어우러진 ‘카자흐스탄 이지트레킹 4박6일 여행’을 선보였다고 25일 밝혔다.
카자흐스탄은 협곡과 초원, 설산, 고산 호수 등 서로 다른 자연 지형이 비교적 가까운 거리에 펼쳐져 있어 짧은 일정으로도 다양한 대자연 풍경을 경험할 수 있는 여행지다. 특히 5월부터 8월까지 온화한 기후가 이어지고 야생화가 만발해 트레킹을 즐기기에 좋다.
승우여행사의 카자흐스탄 이지트레킹 여행은 해발 3000~4000m 봉우리로 이뤄진 톈산산맥과 붉은 퇴적암 협곡으로 유명한 ‘차른캐년 국립공원’을 중심으로 구성됐다. 초원, 설산, 빙하, 협곡 등 서로 다른 자연 테마를 한 번의 여행에서 경험할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.
고산 초원과 유목 풍경 만나는 ‘콕 자일라우’ ‘아씨 고원’
먼저 고산 초원의 풍경을 만날 수 있는 트레킹 코스로는 ‘콕 자일라우’와 ‘아씨 고원’이 있다. 옛 수도 알마티 인근 일리 알라타우 국립공원에 위치한 콕 자일라우는 울창한 숲길과 완만한 능선을 따라 걷는 하이킹 코스다. 다양한 야생화와 폭포, 탁 트인 초원이 이어진다. 정상부에서는 알마티 시내와 톈산산맥의 장대한 풍경을 한눈에 조망할 수 있다.
아씨 고원은 여름철 약 4개월 동안만 접근이 가능한 고산 초원 지역으로, 유목민들의 전통적인 생활이 이어지는 곳이다. 야생화가 피어 있는 광활한 초원과 만년설로 덮인 산봉우리가 어우러진 장대한 고원 풍경이 장관이다.
설산과 빙하, 고산 호수를 만나는 ‘침블락’ ‘콜사이 호수’
설산과 빙하, 그리고 고산 호수의 풍경은 ‘침블락’과 ‘콜사이 호수’ 트레킹에서 만날 수 있다. 침블락에서는 케이블카를 이용해 고산지대까지 올라 톈산산맥의 설산과 빙하 풍경을 감상할 수 있다. 해발 약 3400m 일대에서는 빙하와 다양한 산봉우리, 기암절벽이 어우러진 웅장한 고산 풍경이 펼쳐진다.
콜사이 국립공원에 위치한 콜사이 호수는 약 2000만 년 전 지진과 산사태로 형성된 자연 호수다. 침엽수림과 초원, 계곡과 호수가 어우러진 풍경이 특징이다. 둘레길을 따라 걷듯 완만하게 이어지는 트레킹 코스를 통해 고산 호수의 맑고 깊은 풍경을 가까이에서 감상할 수 있다.
붉은 협곡 따라 걷는 ‘차른캐년 국립공원’
차른캐년 국립공원은 약 200만 년 동안 차른 강의 침식 작용으로 형성된 대형 협곡 지형이다. 붉은 사암 절벽이 이어지는 장대한 풍경이 특징이다. 협곡 상부에서는 절벽 능선을 따라 걷고 하부에서는 협곡 사이를 따라 이동하며 독특한 지층과 기암절벽을 가까이에서 감상할 수 있어 입체적인 트레킹 경험을 제공한다.
이번 여행은 인천~알마티 아시아나 직항 항공편을 이용한다. 현지 차량과 전 일정 숙박 및 식사, 현지 가이드 및 기사비를 포함해 1인 295만 원부터다. 트레킹 전문 가이드가 출발부터 동행해 전 일정 안전하고 편안한 여행을 돕는다.
승우여행사 관계자는 “카자흐스탄은 초원, 고원, 설산, 협곡까지 다양한 자연이 이어지는 곳으로, 몽골의 광활한 초원, 캐나다의 설산과 호수, 미국 서부의 협곡과 같은 다채로운 풍경의 매력을 한 번에 경험할 수 있는 여행지”라며 “특히 5월부터 8월까지는 야생화가 만개하는 시기로 가장 아름다운 자연을 경험할 수 있다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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