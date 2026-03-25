기후 변화에 달라지는 모기 지도… 제주도, 감시 체계 확대
제주도 보건환경연구원이 기후 변화에 대응하기 위해 올해부터 모기 감시 체계를 확대 운영한다.
연구원은 질병관리청이 전국 6개 지자체 보건환경연구원을 대상으로 시행하는 사업에 선정돼 오는 5월부터 인공지능(AI) 기반 모기 자동 감시장비(AI-DMS)를 운영한다고 25일 밝혔다.
장비는 제주시 조천읍 동백습지센터에 설치되며, 5~10월까지 매주 3회 가동된다. 오후 5시부터 다음 날 오전 8시까지 채집을 진행하고 결과는 당일 오전 9시에 질병관리청으로 전송된다. 채집 정보는 질병관리청 감염병 ‘감염병 매개체 감시 주간소식지’를 통해 주1회 공개되며, 채집된 모기에 대해 월 1회 병원체 검사도 진행된다.
기존 모기 감시는 포집기에 잡힌 모기를 연구자가 직접 현미경으로 관찰해 종을 분류하는 방식이어서 시간이 오래 걸렸다. 반면 새 장비는 카메라로 모기를 촬영해 현장에서 즉시 종을 판별하기 때문에 신속한 정보 취득이 가능하다.
특히 이번 장비는 습지에 설치돼 기후 변화로 새롭게 출현할 수 있는 모기 종을 감시하는 데 활용된다. 제주시 연동 도 환경보건연구원 부지에 설치된 디지털 모기 측정기는 기존처럼 도심지역 모기 정보를 제공한다.
최근 제주에서는 동남아 지역에 서식하는 숲모기와 열대집모기가 발견되는 등 해외 유입 모기의 토착화 가능성이 제기되고 있다.
지난 20일 제주에서는 올해 들어 처음으로 일본뇌염 매개모기인 '작은빨간집모기'가 발견돼 질병관리청이 일본뇌염주의보를 발령했다.
이번 발견은 지난해보다 7일가량 빠른 것으로, 질병청은 제주의 최고 평균 기온이 지난해보다 1도 높아져 모기 출현이 빨라진 것이라고 설명했다.
한편 지난해 전국에서는 모기 매개 감염병이 총 730건 발생했다. 말라리아가 601건으로 가장 많았고 뎅기열 110건, 치쿤구니야열 9건, 일본뇌염 7건, 지카바이러스감염증 3건 등이 보고됐다.
제주도는 해양성 기후 특성상 기온 상승이 빠르고 항공·해상 교통이 활발해 모기 출현 시기가 육지부보다 빠르며, 해외 유입 모기의 정착 가능성도 높다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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