군산 물김, 위판금액 603억원 돌파…역대 최대 실적

수출확대·해양환경 개선에 생산·판매 동반 증가

K-푸드 수요 확대 성장 견인

전북 군산 김 양식장. 군산시 제공

전북 군산시 물김 위판금액이 600억원을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록했다.



군산시는 2025·2026년산 물김 위판량이 약 3만5000t, 위판금액은 약 603억원(3월 8일 기준)을 기록했다고 25일 밝혔다. 위판금액은 수협 경매 등을 통해 실제 거래된 수산물 판매액을 의미한다.



이는 2024·2025년산 위판금액(약 460억원)을 이미 넘어선 수치로, 물김 수확이 마무리되지 않은 상황에서도 역대 최대 실적을 달성한 것이다. 가격 상승과 수출 수요 확대가 실적을 끌어올린 것으로 분석된다.



특히 K-푸드 열풍에 따른 김 제품 수출 증가와 함께 김 생육에 적합한 해양환경이 조성되면서 황백화 등 갯병 발생이 줄어든 점이 영향을 미쳤다.



군산시 해조류 양식 면허어장은 총 58건, 5512㏊ 규모로 옥도면 일대 10개 어촌계에서 물김을 생산하고 있다.



군산시 관계자는 “해양환경과 수출 여건이 맞물리며 생산성과 수익성이 동시에 개선됐다”며 “김 양식 산업 경쟁력 강화를 위한 지원을 지속하겠다”고 말했다.



군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 군산시는 2025·2026년산 물김 위판량이 약 3만5000t, 위판금액은 약 603억원(3월 8일 기준)을 기록했다고 25일 밝혔다. 위판금액은 수협 경매 등을 통해 실제 거래된 수산물 판매액을 의미한다.이는 2024·2025년산 위판금액(약 460억원)을 이미 넘어선 수치로, 물김 수확이 마무리되지 않은 상황에서도 역대 최대 실적을 달성한 것이다. 가격 상승과 수출 수요 확대가 실적을 끌어올린 것으로 분석된다.특히 K-푸드 열풍에 따른 김 제품 수출 증가와 함께 김 생육에 적합한 해양환경이 조성되면서 황백화 등 갯병 발생이 줄어든 점이 영향을 미쳤다.군산시 해조류 양식 면허어장은 총 58건, 5512㏊ 규모로 옥도면 일대 10개 어촌계에서 물김을 생산하고 있다.군산시 관계자는 “해양환경과 수출 여건이 맞물리며 생산성과 수익성이 동시에 개선됐다”며 “김 양식 산업 경쟁력 강화를 위한 지원을 지속하겠다”고 말했다.군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지