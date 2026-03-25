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경성대, 해외취업연수사업 선정…AI 기반 취업 확대

입력:2026-03-25 14:08
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미·일·태 4개 과정 총 68명 선발
5개월 연수 후 현지 기업 취업 연계
AI·IT 중심 글로벌 인재 양성 확대

경성대학교 캠퍼스 전경. 경성대 제공

경성대학교가 해외취업 연수사업에 선정됨에 따라 학생들의 글로벌 취업 기회가 확대된다. 인공지능(AI)과 IT 등 신산업 분야 중심 프로그램을 통해 해외 취업 연계를 강화한다는 계획이다.

경성대는 한국산업인력공단이 주관하는 ‘2026년 해외취업연수사업’에 최종 선정됐다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 전년보다 모집 규모가 확대돼 보다 많은 학생이 해외 취업 프로그램에 참여할 수 있게 됐다. 모집 인원은 미국 AI 기반 비즈니스 20명, 미국 AI 기반 엔지니어링 15명, 일본 IT·AI 20명, 태국 AI 기반 비즈니스 13명 등 총 68명이다.

선발된 연수생들은 오는 7월 1일부터 12월 11일까지 약 5개월간 직무 및 어학연수를 이수한 뒤, 전공과 직무에 맞는 미국·일본·태국 현지 기업 취업으로 연계될 예정이다.

경성대는 이번 사업을 통해 AI와 IT 중심의 글로벌 취업 프로그램을 강화하고, 학생들의 해외 취업 경쟁력을 높인다는 방침이다.

김태운 글로벌비즈니스본부장은 “오랜 운영 경험을 바탕으로 확대된 사업 규모에 맞는 지원을 제공하겠다”며 “학생들이 글로벌 무대에서 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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