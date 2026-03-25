아이 넷 낳은 엄마…“아이가 좋아 어린이집에서 열넷 키운다”
경북 칠곡군 왜관읍 어린이집 이애진 원장, 직접 장 보고 밥 짓는 보육 방식 눈길
아이 넷을 키우는 엄마가 어린이집까지 운영한다. 더 낳고 싶었지만 현실에 막혔고 대신 더 많은 아이를 품었다.
경북 칠곡군 왜관읍에서 어린이집을 운영하면서 직접 장을 보고 밥을 짓는 원장이 눈길을 끌고 있다.
왜관읍 한빛아파트 단지 내에서 ‘새봄 어린이집’을 운영하는 이애진(41) 원장은 3남 1녀를 둔 다자녀 엄마다. 첫째 이봄(15), 둘째 이산(13), 셋째 이강(11), 막내 이샘(8)까지 네 아이를 키우고 있다.
고등학생 시절부터 아이를 많이 낳아 키우고 싶다는 생각을 해왔고 목표는 일곱이었다. 네 아이의 엄마가 됐지만, 일곱을 향한 꿈은 현실 앞에서 멈췄다.
이 원장은 “더 낳고 싶었지만 경제적인 부분이 부담이 됐다”며 “아이를 더 키우고 싶은 마음을 어린이집으로 이어가고 있다”고 말했다.
보육교사 경력은 약 20년, 어린이집 운영은 12년째다. 현재 원생은 14명이며 어린이집은 아파트 단지 안에 있지만 기산·태왕 등 인근 지역에서 일부러 보내는 경우도 적지 않다.
이 원장은 아이들이 먹는 음식이라는 점을 고려해 식사 준비를 직접 맡고 있다.
하루는 장보기로 시작된다. 인근 농협 하나로마트에서 재료를 직접 고른 뒤 어린이집으로 돌아와 아이들 식사를 준비한다. 조리부터 배식까지 모두 원장 몫이다.
이 원장은 “아이들이 먹는 음식이라 남에게 맡기기보다 직접 하는 게 마음이 편하다”며 “내 아이가 먹는다는 생각으로 준비한다”고 말했다.
식사는 원생과 자신의 아이를 구분하지 않는다. 같은 재료로 같은 밥을 짓고 함께 먹는다. 부모의 입장에서 아이를 돌보겠다는 원칙 때문이다.
교육 철학도 분명하다. “어릴 때부터 아이들을 좋아해 이 일을 선택했다”는 이 원장은 “아이들을 돌보는 것이 자연스러운 삶의 일부가 됐다”고 말했다.
이 원장은 “아이를 키우는 일은 무엇보다 사람을 대하는 일이라고 생각한다”며 “아이 한 명, 한 명을 소중한 존재로 바라보는 것이 가장 중요하다”고 말했다.
교육 방식도 다르다. 영아기부터 야외활동과 체험학습을 적극적으로 운영한다. 이 원장은 “아이들은 밖에서 뛰놀고 경험해야 더 많이 배운다”며 “어릴수록 다양한 활동이 중요하다”고 말했다.
저출산 시대에 대한 생각도 밝혔다. 이 원장은 “경제적인 부담이 크지만 아이를 키우며 얻는 행복과 에너지는 그 이상”이라며 “아이들과 함께하는 시간이 가장 큰 보람”이라고 말했다.
칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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