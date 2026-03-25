중동 전쟁 한복판 직원들에 이재용 ‘500만원 격려 선물’ 쐈다
삼성그룹이 미국·이란 전쟁 중 중동에 체류하는 임직원과 가족에게 격려 선물을 보냈다. 이재용 삼성전자 회장 제안으로 가족당 500만원 상당 격려품이 전달됐다.
삼성은 25일 아랍에미리트(UAE), 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에서 체류하는 삼성 관계사 파견 임직원 500여명과 가족에게 전날 선물을 전달했다고 밝혔다.
임직원들은 삼성전자 16형 갤럭시북6 프로 1대 또는 512기가바이트(GB) 갤럭시S26 울트라 스마트폰 및 갤럭시탭 S11(용량 256GB)로 구성된 모바일 기기 세트 중 택일할 수 있으며 가족들에겐 전통 시장과 지역 소상공인 매장에서 사용 가능한 온누리상품권을 지급했다.
합산하면 500만원 상당이라고 한다.
삼성에 따르면 현재 중동 지역엔 필수 인력만 잔류 중이다.
이란과 이라크, 이스라엘 지역에서는 전원 대피했으며, 다른 중동 지역에서도 희망자는 철수한다.
발주처 계약에 따른 필수 잔류 인원은 안전 확보 상태에서만 근무한다고 삼성은 설명했다.
중동 근무 중인 삼성 인원은 인공지능(AI) 데이터센터·원전 건설 등 삼성의 미래 먹거리 사업군에 참여하고 있다.
이 회장은 “중동 지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪는 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로 마음을 전한다”며 “어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사