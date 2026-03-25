‘골프황제’ 우즈, 첫 메이저 마스터스 출전 가능성…18개월만에 TGL대회 출전
‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)가 시즌 첫 메이저대회 마스터스 출전을 위한워밍업을 가졌다.
우즈는 25일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스의 소파이 센터에서 열린 2025-2026 TGL 결승 2차전에 김주형, 맥스 호마(미국)와 한 조로 출전했다.
주피터 링크스 골프클럽 소속인 우즈가 TGL 경기에 출전한 것은 지난해 3월 이후 약 1년 만이다. 지난해 3월 아킬레스건 수술, 10월 허리 디스크 수술을 받아 공식 경기에 그동안 모습을 드러내지 못했다.
우즈는 이번 TGL 결승에도 나올 계획이 당초 없었다. 그러나 소속팀인 주피터 링크스가 24일 결승 1차전에서 로스앤젤레스 골프 클럽에 패하자 출전을 결심했다.
TGL은 우즈와 로리 매킬로이(북아일랜드) 등이 주도해 만든 실내 가상 현실 골프 리그다. 티샷 등은 스크린 골프와 같고 퍼트 등 그린 플레이는 실제 현실에서 하는 방식이다.
비록 스크린 골프지만 우즈가 골프 대회에 출전한 것은 지난 2024년 7월 디오픈 이후 18개월만이다.
우즈는 이날 6번 홀(파4)에서 트레이드 마크인 드라이버 스팅어샷을 구사해 318야드를 날렸다.
우즈의 출격에도 저스틴 로즈, 토미 플리트우드(이상 영국), 사히스 시갈라(미국)가 팀을 이룬 로스앤젤레스GC가 9-2로 승리해 우승을 차지했다.
이번 출전으로 우즈가 오는 4월 10일부터 나흘간 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에서 열리는 시즌 첫 메이저 대회 마스터스 출전할 가능성은 높아졌다.
우즈는 마지막으로 나온 메이저 대회인 2024년 디오픈에서 컷 탈락했다. 마스터스에서는 2024년 60위가 가장 최근 성적이다..
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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