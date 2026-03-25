‘머무는 강원 만든다’…강원 스테이사업 시작
강원도가 인구감소와 고령화로 인한 지역소멸 위기에 대응하기 위해 양구, 홍천, 평창에서 강원 스테이 사업을 추진한다.
지역 유휴시설을 활용한 체류 공간 조성과 지역 맞춤형 프로그램 운영을 통해 외부 인구의 방문, 체류, 정착을 유도하는 사업이다.
태백시는 집수리 전문인력 양성 및 지역정착 지원사업을 추진한다. 폐광지역 주민 등을 대상으로 집수리 전문교육을 통해 관내 주거환경을 개선하고 재취업의 기회를 제공하는 사업이다.
양구군은 ‘댕댕이와 별빛아래 들꽃살이’ 사업을 벌인다. 반려견과 보호자가 함께 자연 속에서 힐링할 수 있는 체험형 캠프다. 이를 통해 양구를 찾는 생활인구를 늘려나갈 계획이다.
홍천군은 외국인 주민 가족 초청 스테이 하우스 조성사업을 추진한다. 사용하지 않는 경로당 리모델링을 통해 외국인 주민 가족을 초청한 뒤 한국 생활을 경험하게 하고 이민을 유도하는 사업이다.
평창군은 농촌의 빈 건물을 활용해 이주 및 정착을 희망하는 청년 창업자를 대상으로 단기 체류형 임시 주거공간을 제공할 계획이다.
도는 2024년부터 강원 스테이 사업을 통해 체류형 인구 유입 기반을 마련하고 청년과 지역공동체 중심의 정주 여건을 보완하는 등 사업을 단계적으로 확대해 왔다.
초·중학생, 청년, 귀농 귀촌 희망자, 주민 등 다양한 계층을 위한 지역 맞춤형 사업을 통해 생활인구와 정주인구를 늘려갈 계획이다.
전희선 지역소멸대응정책관은 25일 “체류와 정착을 함께 확대해 지역에 사람이 머무는 기반을 만들겠다”며 “이를 통해 지역 맞춤형 인구 유입 기반을 강화하고 지역활력 회복과 지속할 수 있는 성장 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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