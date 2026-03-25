[단독] “판결문 동원한 현대판 사법쿠데타” 與 조희대 탄핵소추안 입수

與의원 100명 탄핵소추안 발의 참여

조희대 대법원장

조 대법원장을 두고 “사법 권력을 사유화해 헌법을 농단하고 국가의 근간인 사법 정의를 무너뜨렸다”며 헌법 제65조와 국회법 제130조에 따라 탄핵 소추가 필요하다고 주장했다.