비극과 서정의 절정…차이코프스키 ‘비창’으로 완성되는 밤

5월 22일 잠실 롯데콘서트홀

김동현·라쉬코프스키 협연, 최영선 지휘…교향곡 제6번 ‘비창’까지

협주곡의 화려함과 교향곡의 비극적 서사 한 무대



러시아 낭만주의 음악의 정수를 집약한 차이코프스키의 대표작을 한 자리에서 조명하는 무대가 펼쳐진다.



‘낭만주의 거장 차이코프스키’ 공연이 오는 5월 22일(금) 오후 7시 30분 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 개최된다. 이번 공연은 협주곡과 교향곡을 아우르는 구성으로 차이코프스키 음악의 서정과 비극, 장대한 감정의 흐름을 입체적으로 보여준다.



지휘자 최영선이 이끄는 밀레니엄심포니오케스트라가 연주를 맡고, 바이올리니스트 김동현과 피아니스트 일리야 라쉬코프스키가 협연자로 나선다. 이들은 깊이 있는 해석과 강렬한 연주로 작품의 드라마를 극대화할 예정이다.



프로그램은 바이올린 협주곡과 피아노 협주곡 1번, 그리고 교향곡 6번 ‘비창’으로 구성됐다. 특히 ‘비창’은 삶과 감정에 대한 깊은 성찰을 담은 작품으로, 마지막 악장의 서서히 사라지는 선율이 강렬한 여운을 남긴다.



롯데콘서트홀의 뛰어난 음향 속에서 펼쳐질 이번 공연은 차이코프스키 음악의 감정적 깊이와 극적 아름다움을 동시에 경험할 수 있는 무대로 기대를 모은다.



공연 티켓은 롯데콘서트홀, NOL티켓 예매 페이지에서 구입할 수 있으며, 최대 55%까지 할인해 주는 이벤트도 진행 중이다.



GoodNews paper ⓒ 러시아 낭만주의 음악의 정수를 집약한 차이코프스키의 대표작을 한 자리에서 조명하는 무대가 펼쳐진다.‘낭만주의 거장 차이코프스키’ 공연이 오는 5월 22일(금) 오후 7시 30분 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 개최된다. 이번 공연은 협주곡과 교향곡을 아우르는 구성으로 차이코프스키 음악의 서정과 비극, 장대한 감정의 흐름을 입체적으로 보여준다.지휘자 최영선이 이끄는 밀레니엄심포니오케스트라가 연주를 맡고, 바이올리니스트 김동현과 피아니스트 일리야 라쉬코프스키가 협연자로 나선다. 이들은 깊이 있는 해석과 강렬한 연주로 작품의 드라마를 극대화할 예정이다.프로그램은 바이올린 협주곡과 피아노 협주곡 1번, 그리고 교향곡 6번 ‘비창’으로 구성됐다. 특히 ‘비창’은 삶과 감정에 대한 깊은 성찰을 담은 작품으로, 마지막 악장의 서서히 사라지는 선율이 강렬한 여운을 남긴다.롯데콘서트홀의 뛰어난 음향 속에서 펼쳐질 이번 공연은 차이코프스키 음악의 감정적 깊이와 극적 아름다움을 동시에 경험할 수 있는 무대로 기대를 모은다.공연 티켓은 롯데콘서트홀, NOL티켓 예매 페이지에서 구입할 수 있으며, 최대 55%까지 할인해 주는 이벤트도 진행 중이다.GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지