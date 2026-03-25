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‘BTS 광화문 공연’ 전세계 1840만명 봤다…넷플 주간 1위

입력:2026-03-25 13:41
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서울 광화문광장에서 지난 21일 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연 모습. 빅히트 뮤직/넷플릭스 제공

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연 중계 영상을 전 세계 1840만명이 시청했다.

넷플릭스는 지난 21일 전 세계 190여개국에 생중계된 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’의 실시간 및 방송 종료 후 24시간 이내 시청자 수가 총 1840만명으로 집계됐다고 25일 밝혔다.

넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’의 지난주 시청수는 1310만으로 비영어 쇼 가운데 압도적 1위를 차지했다. 한국과 일본, 멕시코, 필리핀, 인도네시아 등 24개국에서 주간 1위에 올랐고 이를 포함한 80개국에서 10위 안에 들었다.

서울 광화문광장에서 지난 21일 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연 모습. 빅히트 뮤직/넷플릭스 제공

BTS 공연 생중계를 위해 카메라 23대와 중계 모니터 124개, 164.5t에 달하는 방송 장비가 동원됐다. 9.5㎞ 길이의 전력 케이블이 현장에 설치됐고 9660㎸A 규모의 전력이 공급됐다. 40테라바이트의 서버 용량과 108테라바이트에 달하는 촬영 데이터가 처리되는 등 대규모 라이브 제작·송출 역량이 총동원됐다.

넷플릭스 관계자는 “그간 K드라마, K영화를 통해 한국 문화의 글로벌 확산에 함께해 온 넷플릭스가 그 역할을 K팝으로도 넓힌 사례”라며 “앞으로도 다양한 형식과 장르의 콘텐츠로 한국 콘텐츠를 전 세계에 알리기 위해 노력하겠다”고 말했다.

신규 가입자 확보에 유리한 라이브 스트리밍을 적극 확장 중인 넷플릭스는 BTS를 통해 첫 공연 중계를 성공적으로 마친 직후 미국 메이저리그(MLB)로 발을 넓힌다. 한국시간으로 26일 오전 캘리포니아 샌프란시스코 오라클 파크에서 열리는 뉴욕 양키스와 샌프란시스코 자이언츠의 2026시즌 개막전을 생중계한다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

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