김남길, 정식 가수 데뷔…26일 신곡 ‘너에게 가고 있어’ 발매
데뷔 27년 차를 맞이한 배우 김남길이 단순 이벤트성 음원 발매를 넘어 정식 가수로 새로운 도전에 나선다.
25일 브라더후드 엔터테인먼트에 따르면 김남길은 26일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 싱글 ‘너에게 가고 있어’를 발매하며 가수로서의 본격적인 행보를 시작한다.
그간 팬미팅, 뮤지컬, 드라마 OST 등을 통해 탄탄한 보컬 실력을 입증해온 김남길은 이번 신보를 시작으로 록에 기반한 다채로운 음악 활동을 선보일 예정이다.
데뷔곡 ‘너에게 가고 있어’는 김남길의 시원한 가창력이 돋보이는 파워풀하고 청량한 록 사운드의 곡이다. 특히 이번 프로젝트는 에일리의 ‘첫눈처럼 너에게 가겠다’, 폴킴의 ‘안녕’, 거미의 ‘기억해줘요 내 모든 날과 그때를’ 등 수많은 메가 히트곡을 탄생시킨 프로듀싱팀 로코베리가 담당해 완성도를 높였다.
김남길의 이번 가수 선언은 갑작스러운 행보가 아니다. 그는 2010년 싱글 ‘사랑하면 안 되니’를 시작으로 2013년 드라마 ‘야왕’ OST ‘너는 모른다’와 일본 싱글 ‘Roman(로망)’ 등을 발표하며 일찌감치 보컬 역량을 인정받은 바 있다.
음원 발매 직후에는 팬들과의 직접적인 만남도 예정돼 있다. 김남길은 오는 28일 서울 강서구 KBS아레나에서 2026 팬미팅 ‘G.I.L’을 개최해 신곡의 라이브 무대를 최초로 공개할 계획이다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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