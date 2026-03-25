선거 60일 전…부산 단체장 행사·정치활동 제한
공청회·체육대회 등 각종 행사 금지
정당 행사 참석·정책 홍보도 제한
6·3지방선거를 앞두고 부산지역 지방자치단체장과 교육감의 대외 활동이 본격적으로 제한된다. 각종 행사 개최와 정당 활동이 금지되면서 지역 행정도 ‘선거 모드’에 들어갈 전망이다.
부산시선거관리위원회는 공직선거법에 따라 선거일 전 60일인 다음 달 4일부터 지방자치단체장과 교육감, 소속 공무원의 행사 개최·후원과 정치 활동이 제한된다고 25일 밝혔다.
이에 따라 교양강좌와 사업설명회, 공청회, 체육대회, 경로 행사 등 대부분의 대외 행사가 중단되거나 축소될 전망이다. 지자체장과 교육감, 소속 공무원은 정당의 정강·정책을 홍보하거나 정치행사에 참석할 수 없고 선거대책기구나 선거사무소 방문도 금지된다.
다만 법령에 따른 행사나 특정 시기에 반드시 열어야 하는 행사, 재난 구호 활동, 주민자치센터 강좌 후원 등은 예외적으로 허용된다.
또 선거일 전 60일부터는 정당이나 후보자 명의를 밝힌 여론조사와 투표용지와 유사한 방식의 조사도 금지된다. 다만 정당의 당내 경선이나 여론조사기관이 의뢰자를 밝히지 않고 시행하는 조사는 가능하다.
부산시선관위는 “선거가 60여일 앞으로 다가온 만큼 위법 행위가 발생하지 않도록 예방 활동을 강화하고 위반 시 고발 등 엄중히 조치할 방침”이라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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