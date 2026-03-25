위메이드 ‘판타스틱 베이스볼’ 홍보 모델로 사사키 로키 선정
위메이드가 서비스하는 야구 게임 ‘판타스틱 베이스볼’이 홍보 모델로 LA 다저스 사사키 로키를 선정하고, 이를 기념해 26일부터 4월30일까지 게임에 접속한 모든 이용자에게 사사키 로키 카드를 지급한다고 25일 밝혔다.
일본 프로 무대에서 20세의 나이에 퍼펙트 게임을 달성한 바 있는 사사키 로키는 현재 메이저리그 LA 다저스에서 활약하고 있으며, 강속구와 날카로운 포크볼을 앞세운 탈삼진 능력으로 전 세계 야구 팬들의 주목을 받고 있다.
판타스틱 베이스볼의 개발사 라운드원스튜디오 관계자는 “사사키 로키가 마운드에서 보여주는 폭발적인 에너지와 진정성 있는 태도는 판타스틱 베이스볼이 이용자들에게 전달하고자 하는 야구 게임의 가치를 가장 잘 대변해 준다”고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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