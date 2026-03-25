LG TV로 LCK·ASL 본다…SOOP, LG 전자와 파트너십 체결
SOOP이 LG전자와 전략적 콘텐츠 파트너십을 체결하고, 향후 LG전자 스마트TV webOS의 ‘게이밍 포털’을 통해 복수의 e스포츠 리그를 송출한다고 25일 밝혔다.
이번 파트너십을 통해 SOOP은 LG전자의 TV 게이밍 서비스 통합 허브인 게이밍 포털에 리그 오브 레전드(LoL) 프로 리그인 LCK와 국내 유일의 스타크래프트 대회인 ASL 등 e스포츠 리그 콘텐츠를 제공하기로 했다.
SOOP 최영우 대표는 “이번 협업은 단순한 애플리케이션 입점을 넘어, 유저들의 e스포츠 시청 공간을 거실로 본격 확장하는 전략적 파트너십”이라며 “스마트TV 환경에 맞춘 직관적인 UI와 고화질·저지연 스트리밍 기술을 바탕으로 LoL, 배틀그라운드, 발로란트 등 리그를 최상의 퀄리티로 생동감 있게 전달하겠다”고 말했다.
LG전자 webOS플랫폼사업센터장 조병하 부사장은 “별도의 기기 연결 없이도 최고 수준의 e스포츠 리그를 즉시 즐길 수 있는 환경을 조성해 스마트TV 고객들만의 차별화된 엔터테인먼트 경험을 넓혀갈 것”이라고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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