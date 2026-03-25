벚꽃·적벽·구석기까지…연천 평화누리길 11코스 봄 여행
경기도는 연천군 내 임진강을 따라 이어진 평화누리길 11코스가 벚꽃과 절경, 선사시대부터 현대까지 이어진 역사를 한 번에 만날 수 있는 봄 여행지로 주목받고 있다고 25일 밝혔다.
평화누리길 11코스 ‘임진적벽길’은 DMZ 접경 지역을 따라 조성된 도보 여행길로, 자연경관과 역사적 흔적이 어우러진 것이 특징이다. 평화누리길은 김포·고양·파주·연천을 잇는 총 189㎞ 구간, 12개 코스로 구성돼 있으며, 이 가운데 11코스는 임진강을 따라 걷는 대표적인 봄 코스로 꼽힌다.
이 길은 단순한 산책로를 넘어 한반도의 시간을 품고 있다. 출발지인 숭의전지에는 고려 건국 이전 왕건과 관련된 전설과 함께, 조선이 고려 왕조의 위패를 모시기 위해 세운 역사적 배경이 남아 있다. 이어지는 당포성 구간은 고구려의 전략적 요충지이자 삼국 간 격전지였으며, 6·25전쟁 당시에도 치열한 전투가 벌어진 장소로 전쟁의 흔적을 간직하고 있다.
코스의 하이라이트는 임진적벽이다. 수십만 년 전 화산 활동으로 형성된 주상절리 절벽이 강변을 따라 병풍처럼 펼쳐지며 장관을 이룬다. 특히 해 질 무렵 붉게 물드는 절벽 풍경은 조선 후기 화가 겸재 정선이 그림으로 남겼을 만큼 뛰어난 절경으로 평가된다.
봄철 이 길의 가장 큰 매력은 벚꽃이다. 임진교를 지나 진상리 강변을 따라 이어지는 약 1㎞ 구간에는 벚꽃 터널이 형성되며, 보통 4월 20일 전후로 절정을 맞는다. 남한에서 비교적 늦게까지 벚꽃을 감상할 수 있는 곳으로, 봄꽃 시기를 놓친 여행객들에게도 적합한 장소다. 여행 중에는 임진교 인근 마을에서 김치두부전골, 만두, 막국수 등 지역 음식을 즐길 수 있어 걷는 즐거움에 미식 경험을 더한다.
봄이 지나 5월이 되면 연천에서는 또 다른 시간 여행이 이어진다. 전곡리 유적 일대에서 열리는 구석기 축제는 약 30만 년 전 한반도에 살았던 인류의 삶을 체험할 수 있는 행사로, 주먹도끼 발견을 통해 기존 학설을 뒤집은 역사적 의미를 지닌다. 다양한 체험 프로그램이 마련돼 있어 도보 여행과 함께 교육적 경험도 제공한다.
도 관계자는 “경기도 DMZ 접경 지역 4개 시·군을 잇는 최북단 도보 여행길인 평화누리길은 사계절의 특징이 고스란히 담겨 있다”며 “특히 평화누리길 11코스는 벚꽃이 피는 계절의 아름다움 속에서 고대부터 현대에 이르는 시간의 흔적을 함께 걸을 수 있는 길로, 봄철 대표 여행 코스로 자리 잡고 있다”고 밝혔다.
한편, 경기도는 ‘DMZ 사색(四色)하다.’라는 주제로 월별 가볼만한 평화누리길 코스를 소개하고 있다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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