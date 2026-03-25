차이코프스키 대표작 한 무대에…협주곡과 교향곡의 정수

4월 25일 예술의전당 콘서트홀

임지영·김준형 협연, 밀레니엄심포니오케스트라 연주

낭만주의 감정의 깊이와 장대한 서사 동시에 조망



러시아 낭만주의 음악의 정수를 한 자리에서 만날 수 있는 무대가 열린다.



오는 4월 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 개최되는 ‘낭만주의 거장 차이코프스키’ 공연은 협주곡과 교향곡을 아우르는 프로그램으로 작곡가의 음악 세계를 입체적으로 조망한다.



지휘자 최영선이 이끄는 밀레니엄심포니오케스트라가 연주를 맡고, 바이올리니스트 임지영과 피아니스트 김준형이 협연자로 나선다. 프로그램은 바이올린 협주곡, 피아노 협주곡 1번, 교향곡 5번으로 구성돼 차이코프스키 음악의 핵심을 집약했다. 특히 협주곡의 화려한 기교와 서정성, 교향곡이 지닌 운명적 서사가 한 무대에서 이어지며 낭만주의 음악의 감정선을 선명하게 드러낼 것으로 기대된다.



밀레니엄심포니오케스트라 관계자는 “이번 공연에서는 차이코프스키 음악의 핵심이라 할 수 있는 협주곡의 화려함과 교향곡의 장대한 서사를 동시에 경험할 수 있을 것”이라며 “클래식 애호가뿐 아니라 오케스트라 입문 관객에게도 매력적인 공연이 될 것“이라고 말했다.



티켓은 예술의전당과 NOL티켓에서 예매할 수 있으며 다양한 할인 혜택(최대 55%)도 제공된다.



GoodNews paper ⓒ 러시아 낭만주의 음악의 정수를 한 자리에서 만날 수 있는 무대가 열린다.오는 4월 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 개최되는 ‘낭만주의 거장 차이코프스키’ 공연은 협주곡과 교향곡을 아우르는 프로그램으로 작곡가의 음악 세계를 입체적으로 조망한다.지휘자 최영선이 이끄는 밀레니엄심포니오케스트라가 연주를 맡고, 바이올리니스트 임지영과 피아니스트 김준형이 협연자로 나선다. 프로그램은 바이올린 협주곡, 피아노 협주곡 1번, 교향곡 5번으로 구성돼 차이코프스키 음악의 핵심을 집약했다. 특히 협주곡의 화려한 기교와 서정성, 교향곡이 지닌 운명적 서사가 한 무대에서 이어지며 낭만주의 음악의 감정선을 선명하게 드러낼 것으로 기대된다.밀레니엄심포니오케스트라 관계자는 “이번 공연에서는 차이코프스키 음악의 핵심이라 할 수 있는 협주곡의 화려함과 교향곡의 장대한 서사를 동시에 경험할 수 있을 것”이라며 “클래식 애호가뿐 아니라 오케스트라 입문 관객에게도 매력적인 공연이 될 것“이라고 말했다.티켓은 예술의전당과 NOL티켓에서 예매할 수 있으며 다양한 할인 혜택(최대 55%)도 제공된다.GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지