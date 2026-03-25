BNK금융, 전사 에너지 절약 캠페인…차량 5부제 도입
임직원 참여 대중교통 이용 확대 권장
냉난방 기준 강화 전력 사용 최소화
화상회의 확대 출장·이동 감축 추진
BNK금융그룹이 정부의 자원안보 위기 대응에 맞춰 전사 차원의 에너지 절약 캠페인에 나선다.
BNK금융그룹은 25일 전 계열사 임직원이 참여하는 ‘에너지 절약 실천 운동’을 추진한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 전력 사용을 줄이고 효율적인 에너지 이용 문화를 확산하기 위한 것으로, 일상에서 실천 가능한 절감 활동을 중심으로 진행된다.
우선 임직원을 대상으로 차량 5부제를 시행하고 출퇴근 시 대중교통 이용을 권장할 계획이다. 이를 통해 교통 부문의 에너지 소비와 탄소 배출을 동시에 줄인다는 방침이다.
사무실에서는 냉방 26℃ 이상, 난방 20℃ 이하의 적정 온도를 유지하고 불필요한 전력 사용을 최소화한다. 또 화상회의를 적극 활용해 출장과 이동을 줄이는 등 업무 방식 전반에서도 에너지 절감을 추진한다.
BNK금융 관계자는 “이번 캠페인은 국가적 위기 대응과 지속가능경영을 동시에 고려한 조치”라며 “전 임직원의 참여를 통해 실질적인 절감 효과를 거둘 수 있도록 관리해 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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