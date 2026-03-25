‘노을에 빠진 충남’… 충남문화관광재단, ‘선셋캠핑’ 팝업스토어 운영
3월 27일부터 3일간 서울 북촌 CN갤러리에서… 캠핑·노을 명소, 지역 로컬 식재료 등 홍보
‘충남 서해안 노을에서 캠핑과 맛있는 음식을….’
충남문화관광재단은 충남 서해안권 캠핑 명소와 로컬 식재료 등 관광자원을 널리 알리기 위해 오는 27일부터 29일까지 서울 북촌 CN갤러리에서 ‘2026 충남관광 홍보 팝업스토어’를 개최한다고 25일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 ‘노을에 빠진 충남’을 주제로 당진, 서산, 태안, 홍성, 보령, 서천 등 충남 서해안 지역의 캠핑 명소와 노을이 아름다운 곳, 지역 로컬 식재료를 한 공간에서 경험할 수 있는 체험형 콘텐츠로 기획됐다.
충남문화관광재단이 운영하는 CN갤러리 행사장은 각 층별로 1층과 야외공간은 캠핑존, 2층은 노을존, 3층 루프탑은 미식존 등 3개 테마 공간으로 꾸며져 방문객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 멀티 체험형 프로그램으로 운영된다.
1층 캠핑존에는 충남 서해안 노을 명소 캠핑장을 소개하는 ‘선셋캠핑장 지도’와 여행 취향에 맞는 관광지를 추천해 주는 키오스크 콘텐츠가 운영된다. 또 방문객 누구나 360도 각도에서 사진을 촬영한 뒤 인화해갈 수 있는 하이앵글 포토부스와 SNS 인증 이벤트 등도 운영된다.
2층 노을존에서는 자전거 페달을 밟아 서해 노을 명소로 달려가는 체험형 게임 ‘서해노을라이딩’과 5월 16일 태안꽃지해수욕장에서 열리는 ‘서해선셋다이닝’을 홍보하는 체험 이벤트 ‘5.16초를 맞춰라’ 프로그램이 운영된다. 또한 서해안 노을 영상을 감상하는 미디어 전시와 노을 슈링크 키링 만들기 체험 프로그램도 마련돼 충남 서해안 노을을 오감으로 느낄 수 있도록 구성했다.
3층 미식존에서는 충남 서해안 시·군 특산물을 소개하는 미식 지도와 함께 지역 특산물을 활용한 핑거푸드 시식 및 전통주 시음 행사를 운영한다. 천안의 호두과자, 당진 면천의 두견주, 아산의 감자칩, 서산의 팔봉 감자와 육쪽마늘, 태안 황토고구마 말랭이, 홍성 광천 김, 보령 머드팩, 서천 소곡주 등 지역 먹거리와 명품을 직접 체험할 수 있다. 체험 프로그램 참여자에게는 충남 서해안의 특산품과 충남 관광 캐릭터 굿즈를 제공하는 행운의 러키 드로 이벤트도 진행된다.
이와 함께 행사 기간 충남 관광 캐릭터 ‘워디’와 ‘가디’ 인형탈을 활용한 거리 홍보를 진행한다. 또 1층 야외존에서는 4월 25일부터 5월 24일까지 태안 꽃지해수욕장과 안면도 자연휴양림·수목원 일대에서 진행되는 ‘2026 태안국제원예치유박람회’와 9월 2일부터 6일까지 천안 독립기념관에서 개최되는 천안 K컬처 박람회 홍보 이벤트도 마련된다.
뿐만 아니라 재단이 운영하는 워케이션(4~6월, 9~11월)과 투어패스(연중), 충남으로 떠나는 레트로낭만열차(5~11월), 서해선셋다이닝(5월 16일) 등의 사전 예약 할인행사도 진행된다.
행사가 열리는 서울 북촌 CN갤러리 일대에는 평일 하루 평균 1만 여명, 주말과 휴일에는 2만 여명이 오가는 곳이다. 이번 충남팝업스토어 기간 많은 외국인도 찾을 것으로 기대된다.
충남문화관광재단 이기진 대표는 “이번 팝업스토어는 단순한 관광 정보 제공을 넘어 캠핑, 노을, 미식이라는 충남 서해안의 핵심 관광 콘텐츠를 직접 체험할 수 있도록 구성됐다”며 “수도권 관광객들이 충남의 매력을 체험하고 실제 충남 여행으로 이어질 수 있는 계기가 되는 되기를 기대한다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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