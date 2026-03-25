연락 끊긴 부산 위기청년들…집배원이 찾아간다
무응답 청년 대상 우편 기반 발굴 모델
사회서비스원·우정청 협약 전국 첫 시행
심리·일자리 등 맞춤형 서비스 연계
부산에서 우체국 집배원이 고립·은둔 청년을 직접 찾아 나서는 복지 모델이 처음 도입된다. 복지 사각지대에 놓인 위기 청년을 선제적으로 발굴하기 위한 새로운 시도로 평가된다.
부산사회서비스원과 부산지방우정청은 25일 ‘위기청년지원 복지우편사업’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이 사업은 사회적 단절로 인해 행정망에 포착되지 않는 고립·은둔 청년을 대상으로 사회서비스 정보를 전달하고 실질적인 지원으로 연결하기 위해 추진됐다.
대상은 사회서비스원의 ‘청년 돌봄이음 통합접수창구’에 접수됐지만 연락이 닿지 않거나 장기간 응답이 없는 청년이다.
사업의 핵심은 집배원의 현장 역할이다. 사회서비스원이 대상자를 선정해 우편 발송을 의뢰하면 지역을 잘 아는 집배원이 직접 거주지를 찾아 우편물을 전달한다. 이 과정에서 집배원은 단순 배달에 그치지 않고 ‘현장 체크리스트’를 통해 주변 환경을 확인하고 가능할 경우 대면 인터뷰를 통해 대상자의 상황을 파악한다.
확인된 내용은 사회서비스원에 전달된다. 사회서비스원은 이 정보를 바탕으로 대상자의 위기 정도를 분석해 심리상담과 일상회복, 관계회복, 일경험 등 맞춤형 서비스를 연계할 계획이다.
유규원 부산사회서비스원장은 “고립 청년은 스스로 도움을 요청하기 어려운 경우가 많다”며 “집배원과 협력해 닫힌 문을 열고 청년들에게 실질적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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