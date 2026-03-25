충북 ‘5만석’ 돔 구장 건립 밑그림 그린다
2억 들여 내년 6월 로드맵 마련
프로야구 2군 구단 창단도 검토
충북도가 공연·전시·컨벤션 기능을 결합한 복합문화시설로 활용할 돔 구장 건립의 밑그림 마련에 나선다.
도는 2억원을 들여 내년 6월까지 5만석 규모의 돔 구장 건립에 대한 타당성 연구용역에 착수한다고 25일 밝혔다.
용역에서는 개발 여건 분석, 적정 규모·기능 설정, 운영 모델·재원 조달 방식, 경제적 파급 효과 등을 종합적으로 검토한다.
도는 용역결과를 바탕으로 돔구장 규모와 기능, 사업 방식, 정부 정책 연계·공모사업 건의 방안 등을 종합 정리해 충청권 광역형 돔구장 로드맵을 마련할 예정이다. 공사비는 5만석 기준으로 1조167억9800만원으로 추정된다.
도는 365일 전천후 문화·체육 메가 플랫폼을 조성해 스포츠 경기뿐 아니라 K-팝 공연, MICE·이벤트·e-스포츠를 연중 안정적으로 개최한다는 구상이다. 또 국토의 중심으로 세종시와 인접한 데다 KTX오송역과 청주국제공항, 청주오스코 등이 자리 잡은 청주 오송에 다목적 돔구장을 건립하면 충분한 경제성을 확보할 수 있다고 분석이다.
도는 청주시와 공동으로 전담 태스크포스(TF) 추진단을 구성하고 제도적·전략적 기반 구축 작업을 펼치고 있다. 대외적인 공감대도 확산한다. 도지사와 민간위원장이 공동 운영하는 범도민돔구장건립추진위원회를 발족해 도민 참여와 민간 전문성을 균형 있게 반영할 예정이다.
도 관계자는 “5만석은 단순 대형화가 아니라 국제 메가 이벤트, 월드투어 유치가 가능한 최소한의 규모”이라며 “규모가 축소될 경우 콘텐츠 유치 경쟁력이 저하될 우려가 있다”고 말했다.
이와함께 프로야구 2군 구단 창단도 검토하고 있다. 도는 돔구장과 함께 2군 창단이 연계될 경우 충북이 중부권 야구 인프라의 중심지로 도약하고 유소년·생활체육 저변 확대와 지역 스포츠 산업 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.
김영환 지사는 최근 야구계 인사와 잇따라 만나 자문을 받고 있다. 전날 도청에서 김재박 전 프로야구 LG트윈스 감독과 간담회를 갖고 돔구장 유치와 2군 창단 관련 자문을 받았다. 앞서 지난 4일에는 유승안 전 한화이글스 감독을 만났고 12일에는 유승민 대한체육회장과 간담회를 가졌다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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