인천 남동대로에 ‘가천이길여길’ 명예도로명 지정

가천이길여길 명예도로명 부여구간 약도와 이길여 가천길재단 회장 사진. 길병원 제공

남동구는 이번 명예도로명 지정과 관련해 ‘가천(嘉泉) 이길여 박사는 여성 의사 최초로 의료법인을 설립해 인천 의료발전에 크게 기여했고 교육 분야를 혁신으로 이끌어 왔다’며 ‘박애, 봉사, 애국을 실천한 업적을 기리고자 명예도로명을 부여한다’고 공고했다.

명예도로명은 실제 주소로 사용되지 않지만 해당 도시의 위상을 알리고 상징성을 부여하기 위해 군수·구청장이 지정하는 도로명이다. 사회 헌신도와 공익성 등을 고려해 주소정보위원회, 주민의견 등을 수렴한 뒤 지정한다.

신재경 인천시 정무부시장, 정해권 인천시의회 의장, 김충진 남동구 부구청장, 이정순 남동구의회 의장 및 남동구의원, 안승목 인천경영포럼 명예회장, 강창규 한반도통일연구원 이사장, 박철원 인천시 의사회장을 비롯해 길병원 임직원 등 600여명이 참석했다.

길병원은 명예도로명 지정으로 병원의 위상을 높이는데 기여한 유정복 인천시장과 박종효 남동구청장을 포함한 정 의장, 안 명예회장, 강 이사장 등 5명에게 감사패를 전달했다.

제막식에서 공개된 명예도로명 안내판은 앞으로 남동구와 협의해 안전한 위치에 설치될 예정이다.

1987년에는 남동구 구월동에 중앙길병원(현 길병원)을 설립했고 국내 굴지의 대학병원으로 발전시키며 지역사회와 함께 성장했다. 또 의료 인재 양성을 위해 1998년 가천의대를 설립하고 2012년 가천대를 출범시키는 등 교육 분야에서도 선도적인 리더십을 보였다.

이 회장은 인천 지역에 뿌리내린 지난 68년 동안 의료, 교육, 문화, 봉사 등 다양한 분야에서 탁월한 성과를 이루며 지역 발전도 함께 견인해 왔다는 평가를 받는다.