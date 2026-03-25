인하대, ‘I-RISE 리더스 포럼’ 개최…네트워크 본격화
인하대학교는 25일 인천 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 경쟁력 강화를 위한 산·관·학·연 교류의 장으로 ‘제1회 I-RISE 리더스 포럼’을 개최했다.
이번 포럼은 인하대 본관 2층 ‘Creative Multiplex Room’에서 열렸다. 인천시를 비롯해 인천테크노파크, 컨소시엄 대학 RISE 관계자 등 약 40여명이 참석했다.
포럼은 지역 혁신과 지속 가능한 발전 전략을 공유하고 산·관·학·연 간 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련된 개방형 교류 프로그램이다. 향후 1년간 매월 1회 정기적으로 열린다. 인하대 I-RISE 사업단이 구축한 지·산·학 네트워크를 기반으로 지속적인 협력과 교류를 이어갈 계획이다.
포럼에서는 박철우 한국공학대학교 부총장이 초청 연사로 참여해 ‘인천 RISE 사업의 성공적 정착을 위한 성과관리 체계 설계 및 평가 대응 전략’을 주제로 강연을 진행했다. 이어 참가자 등록을 시작으로 강연과 질의응답, 참석자 간 네트워킹 순으로 진행됐다. 이후 오찬을 통해 자유로운 교류의 시간도 가졌다.
인하대 백성현 I-RISE 사업본부장은 “이번 포럼은 지역 혁신을 이끌 다양한 주체들이 함께 의견을 나누고 협력 구조를 구체화하는 출발점”이라며 “정기적인 운영을 통해 지역혁신 생태계 구축과 실질적인 성과 창출에 기여하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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