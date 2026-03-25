인하대, ‘I-RISE 리더스 포럼’ 개최…네트워크 본격화

인하대학교에서 25일 열린 제1회 I-RISE 리더스 포럼의 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 인하대 제공

포럼은 지역 혁신과 지속 가능한 발전 전략을 공유하고 산·관·학·연 간 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련된 개방형 교류 프로그램이다. 향후 1년간 매월 1회 정기적으로 열린다. 인하대 I-RISE 사업단이 구축한 지·산·학 네트워크를 기반으로 지속적인 협력과 교류를 이어갈 계획이다.

포럼에서는 박철우 한국공학대학교 부총장이 초청 연사로 참여해 ‘인천 RISE 사업의 성공적 정착을 위한 성과관리 체계 설계 및 평가 대응 전략’을 주제로 강연을 진행했다. 이어

참가자 등록을 시작으로 강연과 질의응답, 참석자 간 네트워킹 순으로 진행됐

다. 이후 오찬을 통해 자유로운 교류의 시간도 가졌다.