보조금 2억5천만원 빼돌리고 임금 체불…제조업 대표 구속기소
지방보조금을 빼돌리고 근로자 임금까지 체불한 제조업체 대표가 구속기소됐다.
전주지검 형사3부(부장검사 장태형)는 25일 지방보조금법 위반과 업무상 횡령, 근로기준법 위반 등 혐의로 도내 한 제조업체 대표 A씨(39)를 구속기소했다고 밝혔다.
A씨는 지방자치단체로부터 받은 보조금 2억5천만원을 유용·횡령하고 근로자 39명의 임금과 퇴직금 2억2700만원을 체불한 혐의를 받는다.
검찰은 A씨가 최근 5년간 99명의 근로자에게 약 6억4000만원의 임금과 퇴직금을 체불한 사실도 확인했다.
또 차명으로 차명으로 부동산 등 다수의 재산을 보유하고 있으면서 보조금을 개인 채무 변제 등에 사용한 것으로 조사됐다.
검찰은 고용노동부와 경찰로부터 사건을 넘겨받아 보완수사를 진행하는 과정에서 보조금 유용 사실을 추가로 확인하고 횡령 혐의를 적용했다.
검찰 관계자는 “추징 절차 등을 통해 범죄로 취득한 경제적 이익을 박탈할 예정”이라며 “보조금 유용과 임금 체불 등 민생 침해 범죄에 엄정 대응하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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