월드 오브 워크래프트-오로라 합작 신곡 ‘A Place To Call Home’ 공개
블리자드 엔터테인먼트는 블리자드 음악팀과 폰타나 소속의 레코딩 아티스트 오로라가 협업해 제작한 ‘월드 오브 워크래프트’ 오리지널 신곡 ‘A Place To Call Home’을 25일(한국시간) 공개했다.
이번 곡은 월드 오브 워크래프트: 한밤의 정서를 그린다. 아제로스 세계 속에서의 소속감과 회복력, 나아가 자신만의 보금자리를 찾아가는 여정을 담아냈다. 오로라가 보컬을 맡았으며, 브랜든 윌리엄스와 오로라, 로라 인트라비아가 공동 작사 및 작곡에 참여했다.
곡은 오로라 특유의 보컬과 시네마틱한 판타지 감성의 프로덕션이 어우러졌다. 함께 공개된 뮤직비디오는 비주얼 스토리텔링을 통해 한밤의 테마를 구현했다. 오로라의 예술 세계와 아제로스의 풍경을 하나로 연결한다.
신곡 A Place To Call Home은 주요 디지털 스트리밍 플랫폼에서 감상할 수 있다. 월드 오브 워크래프트 공식 유튜브 채널에서 뮤직비디오를 감상할 수 있다. 이와 관련한 이미지 자료는 블리자드 프레스 센터에서 확인 가능하다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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