9년 멈췄던 군산조선소, AI 스마트 조선소로 바뀐다
IMO 규제·미 해군 MRO 확대 속 산업 재편 가속
신조 중심 조선업, 기술·정비 중심 구조 전환
AI·친환경·인재 결합한 복합 산업 생태계 구축
전북 군산조선소가 인공지능(AI)과 친환경 기술을 기반으로 한 ‘K-스마트 조선’으로의 전환을 본격화한다. 조선산업이 친환경 규제 강화와 글로벌 공급 구조 변화 속에서 신조 중심에서 기술·정비 중심으로 재편되는 흐름에 대응한 전략이다.
김관영 전북특별자치도지사는 25일 기자간담회를 열고 ‘K-스마트조선 핵심기지 구축’을 목표로 한 조선산업 육성 계획을 발표했다. 군산조선소를 중심으로 AI와 친환경 선박, 정비(MRO), 인재 양성을 결합한 복합 산업 생태계를 조성하는 것이 핵심이다.
군산조선소는 새 운영 주체인 에코프라임마린퍼시픽을 중심으로 단계적 정상화에 들어간 상태다. 현재 블록 생산 중심 공정에서 완성선 건조 체계로 전환을 추진 중이며, 2028년 완성선 출항을 목표로 하고 있다.
김 지사는 “국제해사기구(IMO)의 2050년 탄소중립 목표에 따라 LNG·암모니아·수소 추진 선박 수요가 증가하고 있다”며 “전 세계 선박의 약 40% 이상이 향후 10여 년 내 친환경 선박으로 교체될 것”이라고 말했다. 이어 “국내 조선업은 LNG 운반선 시장에서 경쟁력을 유지하고 있지만, 친환경·디지털 전환 속도에 따라 경쟁 구도가 재편될 수 있다”고 설명했다.
또 “연간 20조 원 규모로 추산되는 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 시장이 새로운 변수로 떠오르고 있다”며 “신조 중심이던 조선산업의 수익 구조가 서비스 중심으로 확장되고 있다”고 말했다.
전북은 이 같은 흐름을 반영해 군산조선소를 단순 생산기지가 아닌 산업 전환 거점으로 전환한다는 방침이다.
핵심은 AI 기반 디지털 전환이다. 도는 제조 공정에 AI를 적용할 수 있는 252억원 규모의 오픈랩을 구축하고, 디지털트윈과 사물인터넷(IoT), 스마트센서를 활용한 생산 데이터 체계를 도입할 계획이다. 이를 통해 중소 조선사와 기자재 업체까지 기술 전환을 확산시키겠다는 전략이다.
친환경 선박 분야에서는 170억원이 투자된 LNG, 메탄올, 암모니아, 수소 등 대체연료 추진 시스템 실증과 214억원 규모의 해양무인시스템 테스트베드 구축을 추진한다. 선박 기관실 자율화와 탄소 저감 기술 개발도 병행한다.
MRO 산업 육성도 주요 축이다. 전북은 함정과 관공선 중심의 특화단지를 조성하고 전문 인력을 양성해 글로벌 정비 거점으로 도약한다는 구상이다. HJ중공업이 미 해군과 함정정비협약(MSRA)을 체결한 점도 기반으로 작용할 전망이다.
전북도는 인력 양성도 병행해 용접·도장 등 현장 기능 인력과 함께 공정 자동화·데이터 관리 분야 인력을 동시에 육성해 산업 기반을 강화한다는 계획이다.
김 지사는 “군산조선소를 중심으로 AI와 친환경 기술이 결합된 조선산업 생태계를 구축하겠다”며 “전북이 대한민국 조선산업 전환을 선도하는 거점이 되도록 하겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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