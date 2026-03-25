9년 멈췄던 군산조선소, AI 스마트 조선소로 바뀐다

IMO 규제·미 해군 MRO 확대 속 산업 재편 가속

신조 중심 조선업, 기술·정비 중심 구조 전환

AI·친환경·인재 결합한 복합 산업 생태계 구축

현대중공업 군산조선소

전북 군산조선소가 인공지능(AI)과 친환경 기술을 기반으로 한 ‘K-스마트 조선’으로의 전환을 본격화한다. 조선산업이 친환경 규제 강화와 글로벌 공급 구조 변화 속에서 신조 중심에서 기술·정비 중심으로 재편되는 흐름에 대응한 전략이다.