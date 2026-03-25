李대통령 ‘그알’ 직격…靑 “사과 원할 뿐, 언론 탄압 아냐”

李대통령 ‘그알’ 직격…靑 “사과 원할 뿐, 언론 탄압 아냐”
이재명 대통령이 자신의 소셜미디어에서 계속해서 SBS ‘그것이 알고싶다’를 비판하고 있다. ‘SBS 길들이기 논란’이 일고 있는 가운데 홍익표 청와대 정무수석은 “이 대통령은 사과를 받고 싶은 것뿐 언론 탄압은 과도한 프레임”이라고 설명했다.
홍 수석은 24일 CBS 라디오에 출연해 이 대통령이 자신을 겨냥한 ‘조폭 연루설’을 제기했던 SBS 시사교양 프로그램 ‘그것이 알고싶다’를 비판하는 배경을 설명했다.
그는 “(인터넷에) ‘이재명’을 검색하면 ‘조폭’, ‘청부 살인’과 같은 연관 검색어가 붙는다”고 말했다.
이어 “(이 대통령은) 마치 자신이 조폭과 연루된 매우 부도덕한 인물로 인식되게끔 방송이 나갔고, 그 프레임이 형성된 데 대해 큰 상처를 받았다”고 전했다.
홍 수석은 ‘SBS의 사과’ 외에는 이 대통령의 별도 요구 사항이 없다며 ‘언론 탄압 시도’라는 지적에 선을 그었다.
그는 “늦게나마 대법원 판결로 (조폭 연루설이) 허위로 드러났고, 이에 따라 X를 통해 다른 것은 필요 없고 진실된 사과를 바란다는 뜻을 밝힌 것”이라고 설명했다.
그러면서 “이를 언론 탄압이라고 하는 것은 지나치다”며 “청와대 참모나 관련 부처에 SBS에 대한 보복 조치를 지시한 적도 없다”고 강조했다.
앞서 이 대통령은 지난 20일 엑스(X)를 통해 2018년 7월 ‘이재명 조폭 연루설’을 보도한 SBS ‘그것이 알고싶다’ 제작진에 사과를 요구했다.
SBS는 즉각 공식 사과했지만, 전국언론노동조합 SBS본부는 성명을 내고 “언론 길들이기”라고 반발하면서 논란이 이어졌다.
이후 이 대통령은 지난 22일에 이어 24일에도 ‘그것이 알고싶다’를 재차 비판했다.
이 대통령은 SBS 시청자 게시판 글을 인용해 “정치인을 악마화한 조작 보도로 주권자의 선택을 바꾼 것은 명예훼손을 넘어 주권 침해이자 선거 방해, 민주주의 파괴”라고 지적했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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