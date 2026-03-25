인천대, 마약류 예방교육 사업 선정…안전망 구축 선도

인천대학교 송도캠퍼스 전경. 인천대 제공

사업은 전국 주요 대학을 대상으로 대학별 자율적인 마약 예방교육 프로그램 운영과 성과 관리를 지원한다. 선정 대학에는 약

1000만원의 사업비가 지원된다. 인천대는 그동안 학생 중심 복지 참여형 프로그램 운영 경험을 바탕으로 실효성 있는 예방교육 모델을 제시한 점이 높은 평가를 받았다.

특히 최근 청년층을 중심으로 마약 문제가 확산되는 가운데 또래 기반 예방 활동의 중요성이 강조되고 있다. 대학생들이 참여하는 ‘B.B.서포터즈’는 디지털 콘텐츠 제작, 캠퍼스 캠페인, 소셜미디어(SNS) 홍보 등을 통해 또래집단에 직접 메시지를 전달하는 역할을 수행할 예정이다.

인천대는 앞으로 사업을 통해 내·외국인 학생 대상 맞춤형 예방교육, 체험형 전시 및 캠페인 운영, SNS 기반 디지털 콘텐츠 확

산, 위험군 학생 상담 연계 등 다각적인 예방체계를 구축할 계획이다.

이영수 인천대 학생·취업처장은 “이번 사업 선정은 대학 차원의 예방교육 역량과 학생 참여 기반 활동이 대외적으로 인정받은 결과”라며 “재학생이 주체적으로 주도하는 예방 활동을 통해 건강한 캠퍼스 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.