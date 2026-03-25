‘캄보디아 한국 대학생 사망’ 관련 대포 통장 모집책 징역 4년
대구지법 형사11부, “피고인 행위가 B씨 사망에 영향 끼쳤다”고 양형 이유 설명
대구지법 형사11부(이영철 부장판사)는 25일 대학교 후배를 캄보디아 보이스피싱 조직에 보내 사망에 이르게 한 혐의(전기통신 금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등)로 기소된 국내 대포통장 모집책 A씨(20대)에게 징역 4년을 선고했다.
A씨는 지난해 7월 대포통장을 개설한 대학교 후배 B씨(20대)를 캄보디아로 출국하도록 한 뒤 해당 통장에서 출금(일명 ‘장 누르기’)을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
대포 통장에 있던 금액이 인출되자 후배 B씨는 현지 보이스피싱 조직원들에게 고문당한 끝에 지난해 8월 8일 깜폿주 보코산 인근 차 안에서 숨진 채 발견됐다.
재판부는 “피고인의 출금 행위로 인해 캄보디아 보이스피싱 조직에 인질로 잡힌 통장 주인에게 상당한 위험이 발생할 수 있다는 점을 충분히 예상할 수 있었다”며 “도덕적으로도 비난 가능성이 크다”고 밝혔다.
이어 “피고인이 공범들에게서 협박받았다고 주장하나 제반 사정을 종합하면 협박당했다고 볼만한 사정이 없으며 통장 출금 행위를 사전에 합의했다고 볼 수 있다”며 “모든 책임을 지라는 것은 아니지만, 피고인의 행위가 B씨 사망에 영향을 끼쳤다”고 양형 이유를 설명했다.
대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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