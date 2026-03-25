시사 전체기사

‘캄보디아 한국 대학생 사망’ 관련 대포 통장 모집책 징역 4년

입력:2026-03-25 11:22
공유하기
글자 크기 조정

대구지법 형사11부, “피고인 행위가 B씨 사망에 영향 끼쳤다”고 양형 이유 설명



대구지법 형사11부(이영철 부장판사)는 25일 대학교 후배를 캄보디아 보이스피싱 조직에 보내 사망에 이르게 한 혐의(전기통신 금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등)로 기소된 국내 대포통장 모집책 A씨(20대)에게 징역 4년을 선고했다.

A씨는 지난해 7월 대포통장을 개설한 대학교 후배 B씨(20대)를 캄보디아로 출국하도록 한 뒤 해당 통장에서 출금(일명 ‘장 누르기’)을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

대포 통장에 있던 금액이 인출되자 후배 B씨는 현지 보이스피싱 조직원들에게 고문당한 끝에 지난해 8월 8일 깜폿주 보코산 인근 차 안에서 숨진 채 발견됐다.

재판부는 “피고인의 출금 행위로 인해 캄보디아 보이스피싱 조직에 인질로 잡힌 통장 주인에게 상당한 위험이 발생할 수 있다는 점을 충분히 예상할 수 있었다”며 “도덕적으로도 비난 가능성이 크다”고 밝혔다.

이어 “피고인이 공범들에게서 협박받았다고 주장하나 제반 사정을 종합하면 협박당했다고 볼만한 사정이 없으며 통장 출금 행위를 사전에 합의했다고 볼 수 있다”며 “모든 책임을 지라는 것은 아니지만, 피고인의 행위가 B씨 사망에 영향을 끼쳤다”고 양형 이유를 설명했다.

대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 ‘그알’ 직격…靑 “사과 원할 뿐, 언론 탄압 아냐”
“박살난 수준”… 난방비 폭등·소비위축에 화훼농가 한숨
“美, 이란과 한달 휴전 후 종전 15개항 협상 추진”
트럼프 “이란이 큰 선물 줬다, 석유·가스와 관련된 것”
수십억 집 어떻게들 사나 했더니… ‘사업자대출’ 꼼수였네요
다음 달 중 1조원 배당하는 한전, 씁쓸한 이유는
전쟁 공포 덮친 증시… 세상은 망하지 않고 혁신은 지속된다
‘쓰봉대란’ 오나… 과자봉지·전자제품까지 못 만들 판
국민일보 신문구독