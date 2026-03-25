은퇴 日여배우, 편의점서 샌드위치 훔치다 체포

유명 배우 사카구치 료코의 딸, 안리

300엔짜리 샌드위치 1개 훔치다 걸려

2017년 은퇴 선언 후에도 논란 거듭

사카구치 안리가 2019년 출간한 자서전 '그래도, 살아간다'의 표지. 아마존

혐의를 인정했다고 매체들은 전했다.

지난해 11월 두 번째 이혼을 발표한 뒤 소셜미디어 등을 통해 경제적 어려움을 시사하는 발언을 자주 해왔다고 연예·스포츠매체 히가시스포는 설명했다.

그는 이후

신주쿠의 음식점에서 ‘마마’(여성 책임자)로 일하고 있었다고 한다.

삭제하며 “완전히 일반인으로 살아가겠다”고 선언했지만 이듬해인 지난해 4월 틱톡에서 라이브 방송을 하는 등 사실상 복귀했다.

그해 1월쯤부터 약 2개월간

공황장애 등 중증 정신질환으로 입원했었다고 밝힌 적도 있다고 한다.

2월에는 자신의 인스타그램에서 라이브 방송인 육성과 매니지먼트 등을 하는 연예 기획사를 설립하겠다고 발표했다. 당시 지인들은 당혹스러워했다고 한다.

오토바이 사고로 크게 다쳤을 때 사카구치씨가 생활비와 의료비 약 10만엔을 대신 부담했다고 한다”며 “

그 결과 생활이 궁핍해졌는지 여러 지인에게 ‘집세와 공과금을 밀렸으니 돈을 빌려달라’고 부탁했다”는 연예계 담당 기자의 말을 인용했다.

2023년 10월에는 틱톡으로 팬이 된 남성

남성이 “차 한잔 하자”고 제안하자 8만엔을,