은퇴 日여배우, 편의점서 샌드위치 훔치다 체포
유명 배우 사카구치 료코의 딸, 안리
300엔짜리 샌드위치 1개 훔치다 걸려
2017년 은퇴 선언 후에도 논란 거듭
일본에서 한때 ‘2세 배우’로 조명받았던 전직 여배우가 편의점에서 3000원짜리 샌드위치를 훔치다 경찰에 체포됐다.
경시청 다카오 경찰서는 지난 17일 오후 도쿄 하치오지시 한 편의점에서 샌드위치 1개를 훔친 혐의(절도)로 사카구치 안리(35·여)씨를 체포했다고 교도통신 등 현지 매체가 24일 보도했다.
샌드위치 가격은 300엔(약 2800원) 정도였던 것으로 전해졌다.
수상한 행동을 눈치챈 점원이 경찰에 신고한 뒤 사카구치씨를 붙들고 있다가 현장에 출동한 경찰관에게 인계했다고 한다. 사카구치씨는 혐의를 인정했다고 매체들은 전했다.
사카구치씨는 2013년 세상을 떠난 유명 배우 사카구치 료코씨의 장녀다. 탤런트로 활동하다 2017년 9월 연예계 은퇴를 선언했다. 그후 성인물 출연, 두 차례의 결혼과 이혼, 낙태 고백 등으로 화제가 끊이지 않았다.
지난해 11월 두 번째 이혼을 발표한 뒤 소셜미디어 등을 통해 경제적 어려움을 시사하는 발언을 자주 해왔다고 연예·스포츠매체 히가시스포는 설명했다.
그는 이후 신주쿠의 음식점에서 ‘마마’(여성 책임자)로 일하고 있었다고 한다. 최근 방송에서는 네일리스트 자격증을 따서 지인의 가게에서 일하고 있다고도 말했다.
사카구치씨는 2024년 말 소셜미디어 계정을 삭제하며 “완전히 일반인으로 살아가겠다”고 선언했지만 이듬해인 지난해 4월 틱톡에서 라이브 방송을 하는 등 사실상 복귀했다. 그해 1월쯤부터 약 2개월간 공황장애 등 중증 정신질환으로 입원했었다고 밝힌 적도 있다고 한다.
올해 2월에는 자신의 인스타그램에서 라이브 방송인 육성과 매니지먼트 등을 하는 연예 기획사를 설립하겠다고 발표했다. 당시 지인들은 당혹스러워했다고 한다.
한 지인은 “‘돈이 없다’가 입버릇이었고, 사무소(기획사)를 설립하는 비용으로 주변에 ‘1000만~2000만엔은 필요하다’고 말했지만 물론 그런 큰돈을 갖고 있지는 않았다”고 히가시스포에 말했다.
그는 “살던 음식점 기숙사를 떠나 사무실 임대 비용을 마련하려고 했지만 전망은 전혀 서지 않았을 것”이라며 “사무소뿐만 아니라 가수 데뷔나 스킨케어 브랜드를 프로듀스하겠다는 꿈을 말하다가 결혼 의향을 밝히기도 하고… 아무튼 무엇이 진심인지 알 수 없었다”고 전했다.
연예주간지 슈칸조세이(주간여성) 프라임은 “전 남편이 결별 직전 오토바이 사고로 크게 다쳤을 때 사카구치씨가 생활비와 의료비 약 10만엔을 대신 부담했다고 한다”며 “그 결과 생활이 궁핍해졌는지 여러 지인에게 ‘집세와 공과금을 밀렸으니 돈을 빌려달라’고 부탁했다”는 연예계 담당 기자의 말을 인용했다.
2023년 10월에는 틱톡으로 팬이 된 남성과 메시지 애플리케이션 ‘라인’으로 연락을 주고 받다가 만남을 조건으로 돈을 요구한 사례가 알려졌다.
남성이 “차 한잔 하자”고 제안하자 8만엔을, 이어 “드라이브라면 15만엔”, “통화요금을 못 내서 4만엔이 더 필요하다”고 요구했다고 한다. 해당 남성은 결국 만나는 조건으로 모두 27만엔을 송금한 것으로 전해졌다.
2024년 말에는 모바일 금융 플랫폼 ‘페이페이’ 계정을 소셜미디어에 공개하고 팔로워들에게 금전을 요청한 사실도 논란이 됐다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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