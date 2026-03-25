시사 전체기사 [속보] 靑, 비서실장 중심 비상경제상황실 구성…“중동상황 관리” 입력:2026-03-25 11:07 수정:2026-03-25 11:10 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 한국노총 초청간담회에 강훈식 대통령비서실장, 김영훈 고용노동부 장관과 입장하고 있다. 연합뉴스[속보] 靑, 비서실장 중심 비상경제상황실 구성…“중동상황 관리”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1099 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “이젠 힘듭니다”… 주말에도 30시간 극한 근무 ‘홍 중사의 비극’ 2 ‘그알 보고 尹 뽑았다’ 캡처 첨부한 李대통령 “선거방해” 3 李대통령 “출퇴근 시간 노인 대중교통 무료 이용 제한 연구” 지시 4 “진태 괜찮지만 국힘 실망”… 우상호 등판에 요동치는 표심 5 박형준 삭발 땐 꿈쩍않더니… 전재수 부탁하자 전격 상정 해당분야별 기사 더보기 1 수십억 집 어떻게들 사나 했더니… ‘사업자대출’ 꼼수였네요 2 ‘과자봉지도 쓰레기봉투도 곧 사라질 예정’… 업계 비명 3 ‘주식도 금도 코인도 못 믿겠네’… MMF로 자금 몰린다 4 전쟁 공포 덮친 증시… 세상은 망하지 않고 혁신은 지속된다 5 [속보] SK하이닉스, 美 ADR 상장 추진… 신청서 제출 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “더러워도 너무 더러웠다” 안전공업 전 직원 증언 2 [단독] “더러워도 너무 더러웠다”… 안전공업 전 직원 증언 3 “반찬 더 주세요” 불가능하면?…10명 중 4명 “그 식당 안 갈 것” 4 동급생 2명에게 흉기 휘두른 중학생 체포…“자는데 깨워서” 5 ‘필리핀 마약왕’ 박왕열 인천 도착… 靑 “엄정 단죄” 해당분야별 기사 더보기 1 “美, 이란과 한달 휴전 후 종전 15개항 협상 추진” 2 美에서 입 벌리고 춤춘 다카이치…‘#일본의수치’ 온라인 확산 3 트럼프 “이란이 큰 선물 줬다, 석유·가스와 관련된 것” 4 ‘우릴 공격하다니…’ 사우디·UAE 전쟁 합류로 선회 5 트럼프 “이란 정권교체 이뤄진 것…호르무즈 관련 큰 선물 받았다” 해당분야별 기사 더보기 1 “‘방탄도 갔네’란 말 안 들어야… 왕관 무겁고 겁나” 고민 담긴 다큐 2 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 3위… 매출액 1위 등극 3 잘 치고도, 탈락한 김혜성 4 아이유+변우석 ‘21세기 대군부인’… 20년 전 ‘궁’ 신드롬 재현할까 5 BTS 이후 K팝 위기… 다국적 아이돌 키우고 AI 기술로 뚫어야 해당분야별 기사 더보기 1 가수나 뮤지컬배우를 해도 “발레는 나의 집” 2 “차가 운전해도 사람 책임”… 자율주행차 시대 ‘보험의 역설’ 3 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 4 봄의 숲속 경남 진주… 화사한 봄 그윽한 매화향 사이로 걸어요 5 서울랜드의 밤이 바뀐다… ‘K팝 시그니처쇼’ 3월 28일 첫 공개 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “美, 이란과 한달 휴전 후 종전 15개항 협상 추진” ‘필리핀 마약왕’ 박왕열 인천 도착… 靑 “엄정 단죄” 이란 외무 “교전국 아니면 호르무즈 선박 안전하게 통과” 中 학생 99%는 AI 경험… “초등학교부터 AI 지휘법 배워야” 美 증시 개장·마감 맞춘 트럼프 메시지… 수상한 거래도 면허 재취득 나흘 만에 또…음주운전 7번째 적발 40대 구속송치 李대통령 ‘부동산 범죄 특별단속’ 결과 공개…“꼭 뿌리 뽑겠다” AI에 맡길 일? 사람에게 남길 일? 사회가 선택해야 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요