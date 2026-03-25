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[속보] 靑, 비서실장 중심 비상경제상황실 구성…“중동상황 관리”

입력:2026-03-25 11:07
수정:2026-03-25 11:10
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이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 한국노총 초청간담회에 강훈식 대통령비서실장, 김영훈 고용노동부 장관과 입장하고 있다. 연합뉴스

[속보] 靑, 비서실장 중심 비상경제상황실 구성…“중동상황 관리”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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