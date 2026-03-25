인천시, 버스정보안내기 확대 설치…이용객 편의 향상

버스정보안내기. 인천시 제공

시는 오는 12월까지 신규 설치 190대, 노후 장비 교체 30대 등 총 220대의 버스정보안내기를 확충할 계획이다. 이 중

신규 설치 물량은 이용객이 많은 주요 거점은 물론 그동안 교통복지 서비스 사각지대에 놓여 있던 교통 소외지역에 우선 배치한다.

이와 함께 시는 실시간 버스도착 정보와 행선지 정보를 함께 제공해 버스 이용 편의를 높일 방침이다. 노선이 복잡하거나 유사할 경우에도 목적지 방향을 보다 쉽게 확인할 수 있기 때문에 초행길 이용객과 어르신 등 교통약자의 불편 해소에 도움이 될 전망이다.