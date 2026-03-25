인천시, 버스정보안내기 확대 설치…이용객 편의 향상
인천시는 20억6000만원의 예산을 투입해 ‘2026년 버스정보안내기(BIT) 확대 설치 및 개선 사업’을 추진한다고 25일 밝혔다.
이번 사업은 교통 소외지역을 중심으로 버스정보안내기를 설치해 지역 간 버스도착정보 격차를 해소하고 시민들이 버스 이용에 필요한 실시간 정보를 보다 편리하게 제공받을 수 있도록 추진된다.
시는 오는 12월까지 신규 설치 190대, 노후 장비 교체 30대 등 총 220대의 버스정보안내기를 확충할 계획이다. 이 중 신규 설치 물량은 이용객이 많은 주요 거점은 물론 그동안 교통복지 서비스 사각지대에 놓여 있던 교통 소외지역에 우선 배치한다.
이와 함께 시는 실시간 버스도착 정보와 행선지 정보를 함께 제공해 버스 이용 편의를 높일 방침이다. 노선이 복잡하거나 유사할 경우에도 목적지 방향을 보다 쉽게 확인할 수 있기 때문에 초행길 이용객과 어르신 등 교통약자의 불편 해소에 도움이 될 전망이다.
배차 간격이 긴 노선이나 심야시간대 버스를 이용하는 시민들을 위한 맞춤형 버스배차시간표 정보 제공 서비스도 강화한다. 기존 실시간 도착정보와 함께 버스배차시간표를 버스정보안내기 화면에서 바로 확인할 수 있으면 장시간 무작정 기다리는 불편을 줄일 수 있을 뿐 아니라 효율적으로 이동 시간을 계획할 수도 있다.
장철배 시 교통국장은 “버스정보안내기는 시민들이 정류소에서 가장 직접적으로 체감하는 교통정보 서비스 가운데 하나”라며 “앞으로도 지역 간 정보 격차를 줄이고 소외지역 없이 누구나 편리하게 버스를 이용할 수 있도록 맞춤형 버스도착정보 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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