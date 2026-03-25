쉼터파크골프, 국회 파크골프 기자단과 MOU 체결

파크골프 산업 발전·노인 여가문화 활성화 협력키로

이번 협약은 파크골프 저변 확대와 건전한 노인 문화 조성을 목표로 추진됐다.

국회출입 파크골프 기자단 김성진 단장은 “이번 협약이 파크골프 대중화와 생활체육 확산에 기여하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.