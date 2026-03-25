쉼터파크골프, 국회 파크골프 기자단과 MOU 체결
파크골프 산업 발전·노인 여가문화 활성화 협력키로
㈜쉼터파크골프(대표이사 김선우)는 국회출입 파크골프 기자단과 업무협약(MOU)을 체결하고 파크골프 산업 발전을 위한 협력에 나섰다고 25일 밝혔다. 협약식은 지난 23일 서울 여의도 한국생활체육뉴스본사에서 진행됐다.
이번 협약은 파크골프 저변 확대와 건전한 노인 문화 조성을 목표로 추진됐다. 협약 주요 내용은 △파크골프단 운영 및 활동 지원 △파크골프 용품 판매 △파크골프 시스템 유통 및 판매 △파크골프 국제대회 개최 및 운영 협력 등이다.
김선우(사진 오른쪽) 쉼터파크골프 대표는 “현장 중심 협력을 통해 파크골프 산업의 체계적 성장과 경쟁력을 강화하면서 온 가족이 즐길 수 있는 가족 레저 스포츠를 이루겠다”고 말했다. 국회출입 파크골프 기자단 김성진 단장은 “이번 협약이 파크골프 대중화와 생활체육 확산에 기여하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
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