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“울며 보챈다고”…생후 42일 아들 때려 숨지게 한 아버지 징역 13년

입력:2026-03-25 10:56
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대구지법 형사11부(이영철 부장판사)는 25일 생후 42일 된 아들을 때려 숨지게 한 뒤 시신을 암매장한 혐의(아동학대살해 등)로 기소된 친부 A씨(30대)에게 징역 13년을 선고했다. 또 80시간의 아동학대 치료 프로그램 이수 및 관련 시설 취업 제한 10년을 명령했다.

김씨는 지난해 9월 대구 달성군 구지면 자택에서 생후 한 달여 된 아들이 잠을 자지 않고 보채자 손바닥으로 머리를 내려치는 등 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 유기한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

재판부는 “피고인의 아내가 친구와 나눈 메시지 등을 토대로 평소 학대 정황이 인정된다”며 “아무런 저항 능력이 없는 4㎏에 불과한 생후 42일 된 아들이 울고 보챈다는 이유로 강하게 충격해 뇌부종으로 사망에 이르게 한 것으로 보여 죄질이 나쁘다”고 판단했다.

재판부는 이어 “자수한 점, 사회적인 비난 가능성이 큰 점, 범행 후 아이를 암매장한 점에 대해 반성하고 있는지 의문이 드는 점 등을 종합했다”고 양형 이유를 설명했다.

대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

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