아이푸드파크 폐수 배출시설 단속서 사업장 5곳 적발

아이푸드파크 폐수 배출시설 합동단속. 인천시 제공

적발된 5개 사업장에서는 폐수배출시설 가동 시작 미신고, 수소이온농도(pH) 기준 위반, 환경기술인 교육 미이수 등 위반 사항이 나왔다. 시는 이들 사업장에 대해 고발 조치와 함께 행정처분 및 과태료 부과 절차를 진행 중이다.