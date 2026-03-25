광주 인권옴부즈맨 “대안교육기관 입학준비금 지원 배제는 차별”
교육시민단체 제기 진정 ‘인용’
광주시 인권옴부즈맨이 대안교육기관 학생을 입학준비금 지원 대상에서 제외한 것을 ‘차별’로 판단하고, 광주시에 지원 확대를 권고했다.
25일 학벌없는사회를위한시민모임에 따르면 광주시 인권옴부즈맨은 최근 시민모임이 제기한 ‘대안교육기관 학생에 대한 차별’ 진정을 인용하고 “광주광역시장에게 광주시 학교 입학준비 지원 조례를 포함해 입학준비금 지원 대상에 대안교육기관 학생들이 포함될 수 있도록 광주시교육청 및 자치구와 협의를 추진할 것을 권고한다”고 밝혔다.
인권옴부즈맨은 학생이 새로운 교육과정을 시작하는 데 필요한 비용을 지원할 때 학교 여부 등 법적 지위에 따라 차별이 있어서는 안 된다고 봤다. 대안교육기관 학생 역시 정규 교육과정에 준하는 학습활동을 수행하며, 이에 따른 실질적인 비용 부담이 발생하기 때문이다.
광주시를 포함해 상당수 지방자치단체는 입학준비금 제도를 시행하고 있으며, 특히 서울시는 대안교육기관 학생까지 확대해 지원하고 있다.
시민모임은 “이번 인권옴부즈맨의 결정은 대안교육기관 학생을 차별하는 행정을 바로 잡고, 교육 격차 해소를 위해 노력하자는 사회적 과제를 제기했다는 점에서 의미가 크다”며 “우리 단체는 대안교육기관이 학생들에게 더 다양한 배움의 기회를 열어주고, 교육의 폭을 넓혀가는 공간으로 자리 잡기를 바라며, 학교 밖 청소년들이 차별 없이 배우고 성장할 수 있도록 활동을 이어갈 것”이라고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사