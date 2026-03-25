포항시, 현장 중심 안전관리 강화…시 전역 300곳 산업안점 점검
경북 포항시가 산업재해 예방을 위한 현장 중심의 안전관리 체계 강화에 나섰다.
시는 25일 시청 중회의실에서 ‘2026년 1분기 산업안전보건위원회’를 열고 산업재해 예방을 위한 실행계획을 심의·의결했다고 밝혔다.
이날 회의는 장상길 부시장 주재로 일자리경제국장, 사용자위원, 근로자위원 등 18명이 참석해 산업재해 예방대책, 안전보건 관리 방향, 현장 건의사항 등을 논의했다.
위원회는 이날 회의에서 ‘포항시 사업장 산업재해 예방계획’을 의결하고 2026년 안전보건지킴이 운영, 중대재해처벌법 준수 인증제 용역 추진 등 주요 사업 추진계획을 보고받았다.
시는 이번 계획에서 최근 3년간 산업재해 발생 현황을 분석해 환경관리원 등 현업 근로자 중심으로 나타난 재해 유형을 반영한 맞춤형 대책을 마련했다. 이를 통해 보호구 지급, 작업환경측정, 특수건강검진, 위험성평가, 관리감독자 교육 등 예방 중심의 종합 안전관리 체계를 한층 강화할 방침이다.
또 민간 안전 전문가로 구성된 ‘안전보건지킴이’ 12명을 투입해 지속적으로 현장 중심 점검을 하고, 시 발주 공사 현장과 민간 사업장 등 약 300곳을 대상으로 안전점검을 진행할 계획이다.
시는 앞으로도 노사 협력을 기반으로 산업안전보건위원회를 지속 운영하고, 산업재해 예방 정책 추진과 안전문화 확산을 통해 중대 산업재해 제로화 실현에 힘쓸 방침이다.
장상길 포항시 부시장은 “현장점검과 실효성 있는 정책 추진을 통해 안전한 작업환경 조성에 최선을 다하겠다”며 “안전보건지킴이 운영과 중대재해처벌법 준수 인증제를 통해 현장 관리 수준을 한 단계 높이겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사