경주 ‘청년 신골든 창업특구’ 성과 가시화…매출 55억·고용 60명
경북 경주시가 청년 창업과 도시재생을 연계해 추진 중인 ‘청년 신골든 창업특구 조성사업’이 지역 창업 생태계의 새로운 성장 기반으로 자리잡고 있다.
25일 경주시에 따르면 현재까지 총 33개 창업팀이 청년 신골든 창업특구 사업에 참여했으며 누적 매출 약 55억원, 고용 인원 60명으로 청년 창업 기반이 확대되는 추세다.
이 사업은 2020년부터 원도심 황오동 일대 유휴 상가를 활용해 청년 창업자에게 창업공간과 자금, 교육, 컨설팅을 종합 지원하는 형태로 진행하고 있다.
최근에는 선배 기업과 전문가가 참여하는 맞춤형 컨설팅과 창업 아카데미를 통해 성장 단계별 지원 체계를 강화하고 있다. 그 결과 일부 창업팀은 지역을 대표하는 브랜드로 자리매김하고 있다.
대표적으로 라멘 전문점 ‘대호당’과 문화예술 기반 기업 ‘성림조형원’ 등은 안정적인 매출 구조를 구축하며 지역 상권을 이끄는 대표 창업 사례로 평가받고 있다.
청년 창업이 활발해지면서 황오동 일대는 자연스러운 창업 유입이 늘고, 상권의 자생력도 점차 강화되고 있다.
시는 창업팀 간 매출 편차와 경영 여건 차이 등 한계가 있는 만큼, 향후 성장 가능성이 높은 창업팀을 중심으로 맞춤형 지원을 강화하고 지속 가능한 창업 환경 조성에 노력할 방침이다.
또 업종별 특성과 수요를 반영한 전문 컨설팅, 판로 확대 지원 등으로 초기 창업 이후에도 안정적인 성장이 이어질 수 있도록 정책을 지속적으로 보완해 나갈 계획이다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “청년 창업이 단순한 개업에 그치지 않고 지역에 정착해 성장할 수 있는 기반 마련이 중요하다”며 “앞으로도 창업과 성장이 선순환되는 생태계를 구축해 청년이 머무는 도시 경주를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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