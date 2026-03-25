부산시, 13조 프로젝트로 60조 펀드 쟁탈전 나선다
150조 펀드 중 지역몫 60조 유치 경쟁
반도체·AI 등 11개 핵심 사업 추진
부산상의·부산은행 원팀 체계 구축
정부가 150조원 규모의 국민성장펀드를 조성하고 이 가운데 60조원 이상을 지역에 배분하는 가운데 부산시가 13조7000억원 규모의 첨단전략산업 프로젝트를 앞세워 펀드 유치 경쟁에 본격 나섰다.
부산시는 25일 시청에서 부산상공회의소, BNK부산은행과 함께 ‘국민성장펀드 대응 및 지역 첨단전략산업 육성’을 위한 업무협약을 체결하고 ‘부산형 혁신전략 및 핵심 프로젝트’ 추진 전략을 발표했다.
이날 협약식에는 박형준 부산시장을 비롯해 양재생 부산상공회의소 회장, 김성주 BNK부산은행장, 부산테크노파크·부산기술창업투자원·부산과학기술고등교육진흥원 기관장 등 총 17명이 참석했다.
국민성장펀드는 향후 5년간 150조원을 투입해 첨단전략산업 생태계를 육성하는 국가사업으로, 이 중 40% 이상이 지역에 배분될 예정이다. 이에 시는 총 13조7674억원 규모의 사업을 발굴해 펀드 자금을 유치한다는 전략이다.
이번 협약으로 정책·기업·금융을 연결한 ‘원팀’ 투자 실행 체계가 구축됐다. 부산상공회의소는 기업 발굴과 산업 연계를 맡고, BNK부산은행은 2000억원 규모의 특별 금융지원과 투자 컨설팅을 제공한다. BNK부산은행 본점에는 국민성장펀드 대응 상담 창구도 상시 운영된다.
시는 반도체·에너지·인공지능(AI)·로봇·이차전지·바이오 등 6대 첨단전략산업을 중심으로 총 11개 핵심 프로젝트를 추진한다. 대표적으로 5조8000억원 규모의 데이터센터 집적단지 조성 사업, 3조7000억원 규모의 ‘해양반도체 허브 도시 조성’, 2조4000억원 규모의 ‘가덕 그린에너지 시티’ 등이 포함됐다.
이와 함께 스마트그리드 구축, 로봇융합 스타트업 타운 조성, 스마트 헬스케어 클러스터 구축 등도 추진해 산업 생태계를 확장할 계획이다.
이들 사업은 투자 유치와 산업 생태계 확장을 동시에 겨냥한다. 시는 사업 기획부터 금융 연계까지 전 과정을 지원해 실질적인 투자로 이어지도록 할 계획이다.
박형준 부산시장은 “신산업 중심의 핵심 프로젝트를 통해 부산의 산업 지도를 새롭게 그려 나가겠다”며 “국민성장펀드를 적극 활용해 글로벌 허브 도시로 도약하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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