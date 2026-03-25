美 15개 항목 제안에 파키스탄 중재 본격화…이란은 진의 의심
트럼프 행정부, 15개 항목 종전 계획 전달
파키스탄 정부 “의미있는 회담 주최국 될 준비” 공식화
이르면 26일 파키스탄에서 고위급 회담
이란, 이스라엘 공격 우려에 대면 회담 소극적
미국이 이란 전쟁을 끝내기 위한 15개 항목의 요구사항을 파키스탄을 통해 이란에 전달하고 응답을 기다리고 있다고 미국 언론들이 24일(현지시간) 보도했다. 파키스탄 정부도 중재를 공식화하면서 이르면 26일 미국과 이란의 고위급 회담이 개최될 수 있다는 관측이 나온다. 다만 이란은 아직 미국을 의심하고 있고, 미국과 함께 전쟁 중인 이스라엘 역시 협상에 부정적인 입장이다.
뉴욕타임스(NYT) 등은 이날 미국이 이란에 핵무기 개발 포기 등 15개 항목의 계획을 전달하며 전쟁 출구 찾기에 나섰다고 보도했다. 핵무기 포기 외에도 농축 우라늄 비축분 포기, 유엔(UN)의 핵 시설 사찰 및 감시 수용, 호르무즈 해협 재개방, 탄도 미사일 사거리 제한, 중동 내 이란 대리 세력 지원 축소 등이 포함된 것으로 알려졌다. 이란은 반대급부로 핵 관련 제재 해제와 부셰르 원전 등 민간 원자 프로그램 지원 등을 제안받았다.
온라인 매체 악시오스는 “스티브 위트코프 특사가 트럼프 대통령에게 이란이 고농촉 우라늄 비축분 포기 등을 포함해 몇 가지 핵심 사항에 동의했다고 보고했다”며 “이는 중대한 양보이지만 이란의 실권자가 실제로 이를 제안했는지는 불분명하다”고 전했다. 트럼프는 이날 백악관 행사에서 “그들(이란)은 우리와 대화하고 있고, 합리적인 이야기를 하고 있다”고 말했다. 트럼프는 전날에도 이란과 15개 항목에 대해 거의 합의했다고 주장한 바 있다. 이스라엘 매체 채널12는 미국이 이런 15개항을 논의하기 위해 이란과의 전쟁을 한 달간 휴전하는 방안을 모색하고 있다고 전했다.
파키스탄 정부도 미국과 이란의 회담 중재를 공식화했다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이날 엑스에 “파키스탄은 현재 진행 중인 분쟁을 포괄적으로 해결하기 위한 의미 있고 결실 있는 회담을 주선하는 주최국이 될 준비가 돼 있으며, 이를 영광으로 생각한다”고 적었다. 트럼프는 트루스소셜에 샤리프 총리의 게시물을 공유했다. 파키스탄에서는 특히 아심 무니르 육군 참모총장이 미국과 이란의 중재자로 부상했다.
이란이 미국이 제시한 15개 항목에 동의할 가능성은 작다는 관측이 나온다. 월스트리트저널은 “이란 당국자들은 중재자들에게 미국을 여전히 매우 의심스럽게 보고 있다고 전했다”며 “이란은 트럼프 행정부 들어 고위급 외교 회담이 진행되는 동안 미국이 두 차례나 공격을 가했다고 주장했다”고 보도했다. 이란은 호르무즈 해협 봉쇄가 트럼프 행정부를 압박하는 데 성공했다고 판단해 이를 협상에 유리한 지렛대로 사용할 수 있다고 판단한다는 해석도 나온다.
이란에서 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 등 지도부 상당수가 사망하면서 내부의 실권자가 아직 명확하지 않다는 관측도 있다. 모즈타바 하메네이가 최고지도자 자리를 승계했지만 그는 공개적으로 모습을 드러내지 않고 있다. 협상 창구로 지목된 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회 의장이 이슬람혁명수비대와 군 등 강경파의 지지를 얻어낼 수 있을지도 불분명하다.
NYT는 “이란은 미국의 접촉 제의에 신속히 응답하는 데 어려움을 겪을 수도 있다”며 “이란 고위 관리들은 내부 의사소통에 애를 먹고 있으며 대면 회담을 할 경우 이스라엘이 공습을 가할까 우려하고 있다”고 전했다.
이스라엘은 이번 미국의 제안이 이란에 대한 공격을 제한하게 되는 것을 우려하는 것으로 알려졌다. 트럼프가 이란 정권 교체 주장에서 한발 물러선 것과 달리 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이번 전쟁이 여전히 이란 신정 체제 전복에 초점을 맞춰야 한다는 입장이다. 사우디아라비아와 아랍에미리트도 미국의 성급한 협상안이 중동 내 이란의 영향력을 강화할 수 있다며 전쟁을 지속해야 한다는 쪽에 힘을 실었다.
미국은 이란 압박도 병행하고 있다. 트럼프는 이날 1000명 이상의 미 육군 제82공수사단 소속 병력의 중동지역 투입을 승인했다고 NBC 방송이 보했다. 앞서 국방부가 82공수사단 소속 병력 약 3000명을 중동에 배치하는 안을 검토했는데 이중 1000명이 선발대로 투입되는 것이다.
제31해병원정대 소속 약 2200여명의 병력도 27일 이란 전쟁을 지휘하는 중부사령부 관할에 진입한다. AP통신은 “해병대 파병은 협상에서 이란에 압력을 가하는 전술일 수도 있다”면서도 미군이 하르그섬 점령 등의 작전을 수행할 수도 있다고 전망했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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