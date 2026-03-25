美 15개 항목 제안에 파키스탄 중재 본격화…이란은 진의 의심

트럼프 행정부, 15개 항목 종전 계획 전달

파키스탄 정부 “의미있는 회담 주최국 될 준비” 공식화

이르면 26일 파키스탄에서 고위급 회담

이란, 이스라엘 공격 우려에 대면 회담 소극적

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 백악관 집무실에서 취재진을 향해 손짓하고 있다. 연합뉴스

이스라엘은 이번 미국의 제안이 이란에 대한 공격을 제한하게 되는 것을 우려하는 것으로 알려졌다. 트럼프가 이란 정권 교체 주장에서 한발 물러선 것과 달리 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이번 전쟁이 여전히 이란 신정 체제 전복에 초점을 맞춰야 한다는 입장이다.

사우디아라비아와 아랍에미리트도 미국의 성급한 협상안이 중동 내 이란의 영향력을 강화할 수 있다며 전쟁을 지속해야 한다는 쪽에 힘을 실었다.