유가 폭등에 해경 경비함정 운용 비상…500억원 부족
해양경찰청은 중동지역 전쟁 장기화에 따른 유가 상승세와 관련해 효율적인 경비함정 유류절감 대책을 마련하고 즉각적인 시행에 들어갔다고 25일 밝혔다.
해경청은 유류절감 매뉴얼에 따라 유류절약 대책반(TF)을 편성하고 취약해역 집중경비를 진행하고 있다. 또 드론 등 첨단장비를 연계한 경비활동 강화로 불필요한 이동을 최소화하는 등 최악의 상황을 가정한 대비책을 마련했다.
해경 경비함정은 총 370여척으로 최근 3년간 연평균 함정 유류 사용량이 8만5613㎘에 이른다. 중동지역 전쟁 이후 60% 이상 큰 폭의 상승세를 보인 유가를 대입하면 앞으로 500여억원의 예산이 부족할 수 있다.
해경청 관계자는 “전 경비함정의 에너지 절약 실천을 통해 불확실성의 중동발 위기 상황을 선제적이고 슬기롭게 대응해 나가겠다”며 “해양안보와 국민안전 등에 대한 빈틈이 없도록 관계기관 간 상황정보 교환 협조체계도 강화할 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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