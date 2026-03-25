유가 폭등에 해경 경비함정 운용 비상…500억원 부족

경비함정. 포항해양경찰서 제공

해경청은 유류절감 매뉴얼에 따라 유류절약 대책반(TF)을 편성하고 취약해역 집중경비를 진행하고 있다. 또 드론 등 첨단장비를 연계한 경비활동 강화로 불필요한 이동을 최소화하는 등 최악의 상황을 가정한 대비책을 마련했다.

해경청 관계자는 “전 경비함정의 에너지 절약 실천을 통해 불확실성의 중동발 위기 상황을 선제적이고 슬기롭게 대응해 나가겠다”며 “해양안보와 국민안전 등에 대한 빈틈이 없도록 관계기관 간 상황정보 교환 협조체계도 강화할 것”이라고 말했다.