전남도, 해양 AI 자율운항 클러스터 구축 본격 추진
전남도-목포대·HD현대삼호 업무협약 체결
강위원 경제부지사, “기술 검증·산업화 출발점 만들 것”
전남도가 선박 운항 안전관리와 예방체계 강화를 위해 해양 인공지능(AI) 자율운항 실증 클러스터 조성에 나섰다.
25일 전남도에 따르면 전날 전남도청에서 열린 업무협약식에는 국립목포대, HD현대삼호, 한국해양교통안전공단, 아비커스 등 주요 기관이 참여했다.
이번 협약을 통해 각 기관은 전남도를 거점으로 어선, 연안여객선, 레저선박 등 소형선박의 AI 기반 충돌 예방과 자율운항 기술 실증, 해양 데이터 구축 및 산업화에 협력키로 했다.
전남도는 실증 해역과 참여 선박 발굴, 행정 지원을 맡고, 목포대는 연구개발과 인재 양성을 담당한다. 한국해양교통안전공단은 기술 검증과 제도 개선을, HD현대삼호는 제조·설치 체계 구축과 지역 제조 생태계 조성을 지원한다. 아비커스는 AI 충돌 예방 및 자율운항 기술 개발, 데이터 수집·연계 체계 구축을 맡는다.
조선·해양산업은 AI, 데이터, 소프트웨어 기술과 결합해 첨단화되고 있으며, 자율운항 선박은 해양 안전과 운항 효율을 높이는 차세대 핵심 분야로 주목받고 있다.
전남은 2165개의 섬(전국의 61.3%), 10t 미만 소형선박 2만5442척(전국의 42.6%), 양식어업권 5526건(전국의 74.8%)을 보유해 다양한 해양 환경에서 자율운항 기술 실증이 가능한 여건을 갖추고 있다.
전남도는 이번 협약을 계기로 실증–생산–표준화–인력 양성으로 이어지는 해양 AI 산업 전주기 협력체계를 구축할 계획이다. 또한 후속 국책과제와 연계사업을 발굴해 해양 AI 자율운항 실증 거점으로 육성할 방침이다.
강위원 전남도 경제부지사는 “이번 협약은 해양 AI 자율운항 기술을 현장에서 검증하고 산업화로 이어가는 출발점”이라며 “전남의 해양 환경과 참여 기관의 역량을 결합해 해양 AI 산업 기반을 구축하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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