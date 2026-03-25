소노인터내셔널, 봄맞이 특별 기획전 ‘소노 스프링 에디션’ 진행
조식 뷔페·레이트 체크아웃 등 다양한 혜택 포함된 봄 패키지 2종 출시
대명소노그룹 소노인터내셔널은 본격적인 봄꽃 시즌을 맞아 봄나들이를 준비하는 상춘객객을 위해 다양한 혜택을 담은 ‘소노 스프링 에디션’ 기획전을 진행한다고 25일 밝혔다. 이번 기획전은 전국 19개 소노호텔앤리조트 인근 봄꽃 명소와 축제를 즐기면서 숙박과 워터파크, 사우나 등 다양한 부대시설을 함께 이용할 수 있는 패키지 2종으로 구성됐다.
먼저 ‘스프링 리프레시 플레이(Spring Refresh Play)’ 패키지는 객실 1박, 워터파크 또는 조식 뷔페 이용권(2인) 기본 구성과 함께 특별 혜택이 포함된다. 특별 혜택으로는 미취학 아동 대상 조식 뷔페 또는 워터파크 이용권(1인)이 제공되며, 공식 홈페이지를 통해 예약할 경우 주중(일~목요일) 입실 시 오후 1시 레이트 체크아웃 혜택을 누릴 수 있다.
차 한잔의 여유와 함께 사우나를 즐길 수 있는 ‘스프링 리프레시 리트리트(Spring Refresh Retreat)’ 패키지도 선보인다. 해당 패키지는 객실 1박, 봄 시즌 음료(2인), 온천 또는 사우나 이용권(2인)으로 구성되며, 특별 혜택으로 워터파크 또는 사우나 할인권(4인)이 주어진다. 특히 공식 홈페이지를 통해 ‘스프링 리프레시 리트리트’ 패키지를 예약하면 입실 기준 선착순 300명에게 비건 뷰티 브랜드 ‘포포라보’의 트래블 키트(클렌징 제품 3종)를 증정한다.
‘소노 스프링 에디션’ 기획전의 판매 기간은 오는 4월 13일까지며, 투숙 기간은 5월 31일까지다. 상세한 내용은 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
한편 소노인터내셔널은 전국 19개 소노호텔앤리조트 인근의 벚꽃, 유채꽃 명소를 비롯해 경기도 고양과 강원도 삼척 등 전국 7개 지역에서 열리는 봄꽃 축제 정보를 담은 ‘봄꽃 여행 지도’를 선보였다.
소노인터내셔널 관계자는 “본격적인 봄꽃 시즌을 맞아 소노호텔앤리조트를 방문함과 동시에 아름다운 봄꽃 명소에서 가족과 함께 행복한 추억을 만들기를 바란다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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