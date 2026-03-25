전남도와 광주광역시가 27일부터 3일간 광주 롯데아울렛 수완점에서 ‘2026 전남·광주 하나되는 직거래장터’를 운영한다.
이번 행사는 전남과 광주가 행정통합을 추진하는 흐름에 맞춰, 광주 도심에서 전남 농특산물을 직거래로 판매함으로써 농가 소득을 높이고 지역 농산물 소비를 활성화하기 위해 마련됐다.
직거래장터는 전남·광주·청년농부 등이 참여하는 30개 부스로 운영되며, 행정통합의 의미를 담은 기념 포토존도 조성된다. 또한 롯데아울렛과 협의해 유통 수수료를 낮춰 참여 농가와 업체의 부담을 완화했다.
장터에서는 전남·광주 대표 농특산물과 쌀, 가루쌀, 우리밀 가공식품, 청년농부 생산 농산물, 전남 농산물 브랜드 ‘상큼애·오매향’ 제품, 농촌융복합산업 인증제품 등 다양한 상품이 선보인다. 블루리본 서베이에 선정된 구례 ‘목월빵집’ 등 지역 대표 업체도 참여한다.
행사 기간에는 ‘전남 10대 브랜드 쌀’ 홍보·판매 행사도 함께 열리며, 방문객에게 전남 브랜드 쌀로 지은 밥과 김을 제공하는 시식행사를 통해 전남 쌀의 우수성을 알릴 계획이다.
박상미 전남도 농식품유통과장은 25일 “직거래장터가 광주와 전남이 행정통합을 통해 하나로 나아가는 계기가 되길 바란다”며 “여수세계섬박람회 등 현장 직거래장터를 확대해 전남 농특산물의 매력을 알리겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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전남·광주 하나되는 직거래장터 운영…농가 소득↑
27일 광주 롯데아울렛 수완점서 30개 부스 직거래
박상미 “전남 농특산물 매력 알리는 기회로”
행정통합 맞춰 광주 도심 직거래장터 운영
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