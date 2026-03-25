주인 바뀌는 카카오게임즈, 글로벌 재도약 선언에도 구조조정 진통 불가피
카카오게임즈가 일본 라인야후(LY주식회사)에 인수되며 창사 이래 최대 규모의 지배구조 개편에 나선다.
카카오게임즈는 25일 공시를 통해 라인야후가 출자한 투자 목적 법인 엘트리플에이(LAAA) 인베스트먼트가 기존 최대주주인 카카오로부터 지분을 인수하고, 제3자 배정 유상증자와 전환사채(CB) 인수에도 참여한다고 밝혔다.
구체적으로는 약 2400억원 규모의 유상증자와 600억원 규모의 전환사채 발행이 포함되어 있다. 이를 통해 카카오게임즈는 최소 3000억원 규모의 신규 자금을 확보하게 된다.
거래가 완료되는 오는 5월 말부터는 LAAA 인베스트먼트가 최대주주로 올라선다. 기존 대주주였던 카카오는 2대 주주로 물러난다.
카카오게임즈는 이번 지분 구조 재편이 일본 등 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 재무 안정성을 확보하기 위한 전략적 선택이라고 설명했다. 확보한 재원을 바탕으로 중장기 성장 기반을 마련하고 글로벌 사업 확대를 본격화한다는 방침이다.
하지만 화려한 포부와 달리 내부에서는 상당한 진통이 예상된다. 최근 매각설이 현실화되면서 고용 불안을 느낀 임직원들이 대거 노동조합에 가입, 현재 노조 가입률이 과반을 넘어서며 역대 최고치를 기록하고 있다. 지속된 적자 여파와 이번 피인수 건이 겹쳐 권고사직을 포함한 대규모 구조조정이 불가피할 것이라는 전망이 나오는 상황에서 노사 간의 갈등은 더욱 깊어질 것으로 보인다. 노조는 그간 투명한 소통과 구체적인 고용 보장 대책을 요구해왔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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